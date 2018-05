Megan Fox: Radila je odjevena u bananu, a jela ručak u wc-u

Prije točno 32 godine rodila se jedna od najljepših glumica i modela. Megan Fox, koja se proslavila nakon što ju je časopis za muškarce 'FHM' proglasio najseksi ženom svijeta za 2008. godinu, danas slavi rođendan.

Foto: Armani

Njezini roditelji Gloria Darlene i Franklin Thomas Fox razveli su se kada je imala tri godine. U jednom intervjuu glumica je ispričala da su joj mama i tata bili jako strogi te da joj nikada nisu dozvoljavali da ima dečka ili da pozove prijatelje u obiteljsku kuću. Satove glume i plesa počela je pohađati s pet godina, a s deset godina se s obitelji preselila na Floridu gdje je završila katoličku školu.

VIDI OVO: Rita Ora otkrila da je biseksualka

Foto: Reuters/Pixsell

Meghan su djeca u školi često zlostavljala, pa je povremeno jela u zahodu.

- Patim od kompleksa manje vrijednosti i u stalnom sam strahu od ismijavanja - istaknula je glumica i priznala kako je ranjiva, ali agresivna.

Foto: Reuters/Pixsell

S majkom je živjela sve dok nije skupila dovoljno novca da krene u samački život. Sa 17 godina s dečkom se preselila u Las Angeles, a njegovo ime nikada nije htjela otkriti. S njim je izgubila nevinost i u intervjuu je rekla kako je to bila prava ljubav i neobičan seks. Živjela je skromno i nikada nije tražila novce od roditelja. Kako bi platila stanarinu, zaposlila se u kafiću u kojem je radila odjevena u bananu.

- Mogla sam birati između jabuke i banane, a bananu sam odabrala jer u njoj izgledam vitkije - rekla Megan, koja smatra da je imala normalnu mladost.

Foto: Screenshot

Najzapaženije uloge imala je u filmovima 'Transformers', 'Friends with Kids', i 'This Is 40'. Na setu serijala 'Hope&Faith' upoznala je svog supruga Briana Greena (44), zvijezdu američke teen serije 'Beverly Hills, 90210'. Brian je seksepilnu glumicu zaprosio na plaži luksuznog hotela na Havajima. Sreću im je međutim pokvario gubitak dijamantnog prstena negdje na plaži.

- Toliko dugo sam u toj vezi i volim Briana. Naravno da je brak u budućnosti tu negdje - ispričala je Megan.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Prvi put zaručili su se 2008. godine, no u veljači 2009. razvrgnuli su zaruke. Par se vjenčao u lipnju 2010. godine. Veliko 'da' dvoje glumaca reklo je u ljetovalištu Four Seasons na Havajima i to samo 24 dana nakon što su se drugi put zaručili.

- Nikada u životu nisam bio toliko siguran u nešto kao što sam u nas dvoje. Naše vjenčanje bio je savršeni početak idiličnog zajedničkog života - izjavio je Brian nakon vjenčanja, a nedugo nakon postali su roditelji.

Foto: PA/Pixsell

Glumica je sina Noaha (6) rodila 2012., a Bodhija (4) dvije godine kasnije. Megan je zbog nesuglasica u braku odlučila predati zahtjev za razvod, ali brzo su uspjeli izgladiti sve probleme. Već su 2016. godine objavili da očekuju trećeg sina Journeyja Rivera (2).

- Ako želite da potraje, morate se potruditi. Bit ćemo zajedno koliko uspijemo, to nije nešto što možemo potpuno kontrolirati - zaključila je Megan u intervjuu za magazin Cosmopolitan.