Megan Fox razljutila je fotkama na kojima pozira golišava, ona odgovorila na jedan komentar

Glumica Megan Fox objavila je na društvenim mrežama svoje nove fotografije, a na njima pozira u vrlo izazovnim izdanjima. Na jednoj fotografiji čak ima i 'namontiranu' aureolu iznad glave, a u opisu je napisala: 'Muškarci bi nas uvjerili da je neposlušnost bila Evin grijeh, dok je zapravo bila njezina najveća vrlina'.

Na fotografijama pozira u gaćicama i grudnjaku, na jednoj od njih se i moli na koljenima prekrivena crnim prozirnim plaštom, a iako je dobila pregršt komplimenata, neki od njezinih pratitelja oštro su je kritizirali.

'Ovo s*anje je toliko nevjerojatno sramotno za jednu majku od 40 godina da objavljuje', jedan je od komentara koji je privukao stotine odgovora, a jedan od njih bio je upravo i Meganin. Ona je kratko poručila: 'Koji od mojih bivših je ovo?'

Neki su komentatori zatim krenuli nagađati, te su pretpostavili da se iza profila krije njezin bivši suprug Brian Austin Green. Oni su se upoznali 2004. godine na snimanju serije "Hope & Faith", kada je on imao 30 godina, a ona tek 18.

Foto: Arroyo-Oconnor/PRESS ASSOCIATION

Njihova veza od početka je bila intenzivna, obilježena prekidima i pomirenjima. Vjenčali su se u tajnosti 2010. godine i zajedno dobili tri sina: Nou, Bodhija i Journeya. Unatoč slici sretne obitelji, njihova je veza bila puna izazova. Fox je prvi put podnijela zahtjev za razvod 2015., no par se pomirio nedugo prije rođenja trećeg sina.

Konačni kraj došao je u svibnju 2020., kada je Green objavio da su se razišli, a razvod je finaliziran godinu dana kasnije. Green je kasnije priznao kako je njihova veza u početku bila snažno temeljena na fizičkoj privlačnosti, što je s vremenom dovelo do problema.

Fox je bila zaručena i za glazbenika Machine Gun Kellyja, a s njime je dobila i dijete. Međutim, par se razišao mjesec dana nakon objave da je glumica trudna.