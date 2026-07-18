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'KOJA MAMA OVO RADI?'

Megan Fox razljutila je fotkama na kojima pozira golišava, ona odgovorila na jedan komentar

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Megan Fox razljutila je fotkama na kojima pozira golišava, ona odgovorila na jedan komentar
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Foto: GIDE
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'Ovo je tako sramotno za jednu majku od 40 godina da objavljuje', bio je jedan od komentara na nove fotografije Megan Fox. Skupio je stotine odgovora, a među njima je bio i glumičin

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Glumica Megan Fox objavila je na društvenim mrežama svoje nove fotografije, a na njima pozira u vrlo izazovnim izdanjima. Na jednoj fotografiji čak ima i 'namontiranu' aureolu iznad glave, a u opisu je napisala: 'Muškarci bi nas uvjerili da je neposlušnost bila Evin grijeh, dok je zapravo bila njezina najveća vrlina'. 

Na fotografijama pozira u gaćicama i grudnjaku, na jednoj od njih se i moli na koljenima prekrivena crnim prozirnim plaštom, a iako je dobila pregršt komplimenata, neki od njezinih pratitelja oštro su je kritizirali. 

'Ovo s*anje je toliko nevjerojatno sramotno za jednu majku od 40 godina da objavljuje', jedan je od komentara koji je privukao stotine odgovora, a jedan od njih bio je upravo i Meganin. Ona je kratko poručila: 'Koji od mojih bivših je ovo?' 

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Neki su komentatori zatim krenuli nagađati, te su pretpostavili da se iza profila krije njezin bivši suprug Brian Austin Green. Oni su se upoznali 2004. godine na snimanju serije "Hope & Faith", kada je on imao 30 godina, a ona tek 18.

Megan Fox i Brian Austin Green po drugi put se razilaze u braku
Foto: Arroyo-Oconnor/PRESS ASSOCIATION

Njihova veza od početka je bila intenzivna, obilježena prekidima i pomirenjima. Vjenčali su se u tajnosti 2010. godine i zajedno dobili tri sina: Nou, Bodhija i Journeya. Unatoč slici sretne obitelji, njihova je veza bila puna izazova. Fox je prvi put podnijela zahtjev za razvod 2015., no par se pomirio nedugo prije rođenja trećeg sina.

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Konačni kraj došao je u svibnju 2020., kada je Green objavio da su se razišli, a razvod je finaliziran godinu dana kasnije. Green je kasnije priznao kako je njihova veza u početku bila snažno temeljena na fizičkoj privlačnosti, što je s vremenom dovelo do problema.

Fox je bila zaručena i za glazbenika Machine Gun Kellyja, a s njime je dobila i dijete. Međutim, par se razišao mjesec dana nakon objave da je glumica trudna. 

NY: 2021 MTV Video Music Awards - Red Carpet
Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

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