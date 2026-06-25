Izgleda bolje nego ikad! Megan Fox pozirala u seksi izdanju, a traka joj je jedva prekrila grudi

Lijepa glumica 'zapalila' je društvene mreže u crnom izdanju. U prvom planu bio je njen bujni dekolte, a mnogi su pisali kako izgleda sve bolje. U galeriji pogledajte i kako se Megan mijenjala
Megan Fox nije baš aktivna na društvenim mrežama, no kada nešto objavi - to bude nešto 'posebno'. Tako je bilo i s posljednjim fotkama na kojima lijepa glumica pozira u crnom kompletu.
| Foto: Instagram
Megan Fox nije baš aktivna na društvenim mrežama, no kada nešto objavi - to bude nešto 'posebno'. Tako je bilo i s posljednjim fotkama na kojima lijepa glumica pozira u crnom kompletu. |
Foto: Instagram
Megan Fox nije baš aktivna na društvenim mrežama, no kada nešto objavi - to bude nešto 'posebno'. Tako je bilo i s posljednjim fotkama na kojima lijepa glumica pozira u crnom kompletu.
| Foto: Instagram
Trake su joj jedva prekrivale grudi, a glumica je 'opalila' još jednu fotku iz druge perspektive.
| Foto: Instagram
Megan Fox je svjetsku slavu stekla zahvaljujući blockbusterima poput "Transformersa", upravo su njezine ljubavne veze, brakovi i emocionalne borbe oblikovali sliku koju javnost danas ima o njoj.
| Foto: Hutchins Photo/IPA
Odrasla je u relativno skromnim okolnostima. Nakon razvoda roditelja djetinjstvo je provela uglavnom uz majku i očuha, a često je govorila kako se nikada nije osjećala potpuno prihvaćenom među vršnjacima.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Već kao djevojčica pokazivala je interes za ples, glumu i modeling, a obitelj se zbog njezinih ambicija preselila na Floridu. Upravo tamo počinje razvijati snažnu želju za uspjehom, ali i osjećaj izoliranosti koji će je pratiti tijekom života.
| Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Kada se kao tinejdžerica preselila u Los Angeles, Megan je vrlo brzo privukla pozornost filmske industrije. Iako su prve uloge bile manje i uglavnom televizijske, njezin izgled i karizma ubrzo su je pretvorili u jedno od najtraženijih mladih lica Hollywooda.
| Foto: Profimedia/Pool
No iza glamurozne slike skrivala se osoba koja se teško nosila sa slavom i neprestanim komentarima o svom izgledu. Često je isticala da je mediji nisu doživljavali ozbiljno kao glumicu, već prvenstveno kao seks simbol.
| Foto: Instagram/Megan Fox
Posebnu pažnju javnosti izazvao je njezin odnos s glumcem Brianom Austinom Greenom, zvijezdom serije "Beverly Hills, 90210". Upoznali su se kada je Megan imala samo 18 godina, dok je Green bio stariji i već poznato televizijsko lice. Njihova veza od samog je početka bila intenzivna i puna prekida i pomirenja.
| Foto: press2/PRESS ASSOCIATION
Zaručili su se prvi put 2009., zatim prekinuli zaruke, pa se ponovno zaručili godinu dana kasnije. Njihovo vjenčanje održano je daleko od očiju javnosti na Havajima, što je tada dodatno pojačalo interes medija.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Tijekom braka Megan je često govorila kako joj je obitelj važnija od Hollywooda. Par je dobio trojicu sinova, a Fox je u nekoliko intervjua priznala da ju je majčinstvo promijenilo više nego bilo koja filmska uloga. Unatoč tome, njihov odnos prolazio je kroz brojne krize. Prvi ozbiljan razlaz dogodio se 2015., no ubrzo su se pomirili i nastavili zajednički život. Konačni prekid uslijedio je 2020., a razvod je službeno zaključen dvije godine kasnije.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Nedugo nakon rastave Megan je započela vezu s glazbenikom Machineom Gun Kellyjem, kojeg je upoznala na snimanju filma "Midnight in the Switchgrass".
| Foto: AZNE
Njihova romansa gotovo je preko noći postala jedna od najpraćenijih celebrity priča na svijetu. Oboje su otvoreno govorili o snažnoj emocionalnoj i duhovnoj povezanosti, nazivajući jedno drugo “srodnim dušama” i “blizanačkim plamenovima”. Javnost je posebno šokirala njihova izjava da su nakon zaruka pili kapljice krvi jedno drugoga kao dio simboličnog rituala.
| Foto: OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI
Njihova veza bila je burna, puna strasti, ali i čestih glasina o prekidima. Megan je tijekom godina nekoliko puta nestajala s društvenih mreža ili uklanjala zajedničke fotografije, što je uvijek izazivalo nove špekulacije. Iako su se više puta razdvajali i mirili, Fox je jednom prilikom priznala kako smatra da njihov odnos nije nešto što bi javnost mogla potpuno razumjeti.
| Foto: WAHS
Posebno emotivno razdoblje za Megan dogodilo se kada je javno progovorila o spontanom pobačaju koji je doživjela tijekom veze s Machine Gun Kellyjem. Iskreno je opisivala koliko ju je taj gubitak pogodio i koliko je tuge ostavio iza sebe.
| Foto: JUPA, LDTS
Par je prošle godine dobio prvo zajedničko dijete, no prekinuli su prije rođenja kćerkice.
| Foto: Instagram/Megan Fox
U nastavku galerije pogledajte kako se Megan Fox mijenjala kroz godine.
| Foto: Profimedia/Pool
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Profimedia/Pool
Foto Instagram/Megan Fox
Foto OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto OConnor-Arroyo/AFF-USA.com
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto Baxter/PRESS ASSOCIATION
Foto Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION
Foto
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto MICHAEL GERMANA
Foto Z5597 Robert Schlesinger/DPA
Foto Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Press Association/PRESS ASSOCIAT
Foto Press Association/PRESS ASSOCIAT
Foto Press Association/PRESS ASSOCIAT
Foto Jackson Lee/starmaxinc.com
Foto Gregg DeGuire/PRESS ASSOCIATION
Foto Gregg DeGuire/PRESS ASSOCIATION
Foto Freeman/PRESS ASSOCIATION
Foto Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Foto Freeman
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto (C) Freeman/Digital Focus Intl
Foto (C) Gregg DeGuire / Fotos Intl. / AFF-USA.com
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram/Screenshoot
Foto GIDE