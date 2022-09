Meghan i Harry u Manchester su stigli javnim prijevozom, a taj potez iznenadio je mnoge...

Princ Harry (37) i vojvotkinja Meghan Markle (41) izašli su na pozornicu summita 'One Young World' u Manchesteru na kojem je Meghan održala prvi javni govor u Britaniji nakon više od dvije godine. Naime, par je do summita odabrao za njih vrlo neobično i nesvakidašnje prijevozno sredstvo. Meghan i Harry putovali su do tamo javim prijevozom.

Par je na odredište stigao vlakom nekoliko sati ranije, što je sve nazočne šokiralo, a dok su hodali ruku pod ruku pored gomile ljudi u Bridgewater Hallu, s lica nisu skidali osmijehe.

Meghan je za posebnu prigodu odjenula jarko crvene hlače i košulju, a Harry se odlučio za tamno odijelo s kravatom.

Prva postaja kraljevskom paru bila je Manchester gdje je Meghan održala govor o rodnoj ravnopravnosti, a s Manchesterom su upravo započeli svoju europsku turneju.

Zatim će krenuti u Düsseldorf na 'Invictus Games 2023 One Year To Go', odakle će se vratiti u London na dodjelu nagrada WellChild.

- Njihove su ocjene u anketama već duže vrijeme užasne, postoji dubok rascjep s kraljevskom obitelji koji neće uskoro zacijeliti. Zapravo mi nije jasno zašto uopće dolaze - izjavio je za Daily Mail kraljevski komentator Richard Fitzwilliams.

U Manchester su stigli iz Frogmore Cottagea u kojem borave dok su u Londonu. Iako su noć proveli u blizini Harryjeva brata, princa Williama, Kate i njihovo troje djece, ne očekuje se da će se braća sastati što je samo još jedan dokaz da nisu u dobrim odnosima. Zasad nije poznato hoće li bivši kraljevski par posjetiti kraljicu Elizabetu II. (96), piše Mirror.

Inače, ovo je i njihovo prvo javno pojavljivanje u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete u lipnju.

