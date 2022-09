Meghan i Harry stigli u Veliku Britaniju, William se ne planira susresti: 'Ne znam zašto dolaze'

Princ Harry (37) i njegova supruga Meghan Markle (41) stigli su u Veliku Britaniju, ali bez njihovo dvoje djece. Navodno će odsjesti blizu Williama (40) i Kate (40) u Windsoru, u svojem domu Frogmore Cottage. No, izvor blizak kraljevskoj obitelji tvrdi da se princ William nema u planu susresti s bratom i njegovom suprugom. Zasad nije poznato hoće li bivši kraljevski par posjetiti kraljicu Elizabetu II. (96), piše Mirror.

Britanski mediji navode da će Harry i Meghan u ponedjeljak posjetiti Manchester na One Young World Summitu. Markle će, navodno, održati govor na ceremoniji otvaranja.

Zatim će krenuti u Düsseldorf na 'Invictus Games 2023 One Year To Go', odakle će se vratiti u London na dodjelu nagrada WellChild.

- Njihove su ocjene u anketama već duže vrijeme užasne, postoji dubok rascjep s kraljevskom obitelji koji neće uskoro zacijeliti. Zapravo mi nije jasno zašto uopće dolaze - izjavio je za Daily Mail kraljevski komentator Richard Fitzwilliams.

Meghan je nedavno priznala kako bi mogla sve oprostiti Harryjevoj obitelji. Osim toga, najavila je da će se 'vratiti na Instagram' nakon što je izbrisala svoj profil prije više od četiri godine uoči ulaska u kraljevsku obitelj.

- Mislim da je oprost jako važan. Potrebno je puno više energije da se ne oprosti, ali potrebno je puno truda da se oprosti - rekla je Markle u intervjuu za časopis The Cut.

