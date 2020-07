Meghan izgubila bitku protiv novina, platit će 553.000 kuna

Meghan je tužila 'The Mail on Sunday' za dva članka u printanom, te tri u on-line izdanju, sve zbog pisama ocu, koja je slala uoči vjenčanja s princom Harryjem u svibnju 2018. godine

<p><strong>Meghan Markle </strong>(38) mora platiti više od 67.000 funti odnosno oko 553.000 kuna sudskih troškova nakon što je izgubila 'bitku' protiv tabloida 'The Mail on Sunday'. Vojvotkinja od Sussexa tužila ih je zbog članka koji su objavili u veljači 2019., a koji je sadržavao dijelove pisma koje je poslala svom ocu<strong> Thomasu</strong>. </p><p>Sudac je u svibnju odbacio navode u tužbi. Markle je tvrdila kako su britanski tabloidi iskorištavali njezin loš odnos s ocem dvije godine koliko nisu pričali. S druge strane, odvjetnik tabloida pitao se kako je mogla znati da joj tabloidi iskorištavaju oca i da manipuliraju njime, ako u to vrijeme nisu komunicirali.</p><p>Meghan je spomenuti tabloid tužila za dva članka u printanom, te tri u on-line izdanju, sve zbog spomenutih pisama ocu, a smatra da su ju namjerno htjeli posvađati s njim kako bi je dodatno ocrnili u javnosti.</p><p>Radi se o intimnom pismu koje je Meghan poslala ocu uoči vjenčanja, dok je on časopisima i portalima odavao njezine privatne tajne, fotografije i ostale informacije.</p><p>Prema spisima koje imaju britanski mediji, Meghan je 22. srpnja pristala platiti sve troškove. I kao da sve ovo što im se događa nije dovoljno, u kolovozu izlazi knjiga koja bi mogla dodatno 'zakuhati' odnose u kraljevskoj obitelji. Radi se o biografiji o vojvodi i vojvotkinji od Sussexa, a autori knjige ističu kako su od pouzdanih izvora saznali kako je princ <strong>Harry </strong>(35) bio taj koji je htio napustiti sve obveze i otići što dalje od svojih dotadašnjih ukućana, a ne Meghan, kao što su svi pretpostavljali.</p><p>Princ je navodno bio frustriran kraljevskim načinom života i on je bio glavni pokretač u napuštanju kraljevskih dužnosti i odlaska u Ameriku. Prema tome, njegova supruga Meghan nije ništa kriva, barem ako je suditi po novoj knjizi 'Finding Freedom' autora <strong>Omida Scobieja</strong> i <strong>Carolyn Durand</strong>. </p>