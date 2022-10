Meghan Markle o danima kad je bila hostesa u showu: 'Nisam se osjećala nimalo pametnom!'

Prije snimanja emisije sve bi se djevojke poredale i bile su različite stanice za stavljanje trepavica, ekstenzija ili podstava u grudnjak. Čak smo svaki tjedan dobivali bonove za odlazak na samotamnjenje jer je postojala vrlo jasna ideja o tome kako bismo trebale izgledati. Radilo se isključivo o ljepoti, a ne nužno o pameti, ispričala je Meghan Markle (41) o danima kada je bila seksi hostesa u TV showu Deal or no deal.

Tim poslom bavila se prije 16 godina, a o njemu je razgovarala u svom podcastu Archetypes s Paris Hilton (41). Tema razgovora bile su predrasude o ženama koje nazivaju 'bimbo" ili "glupe plavuše', a Meghan je otkrila kako se nije osjećala nimalo pametnom dok je u atraktivnoj odjeći otvarala aktovke u showu. No, zahvalna je na tom poslu.

Foto: JEREMY SELWYN/Press Association/PIXSELL

- Na kraju sam dala otkaz. Zahvalna sam na tom poslu, ali sam se osjećala užasno, odnosno, nimalo pametno - dodala je Markle. Ispričala je i kako za svoju kćer Lilibet želi potpuno drukčije stvari.

- Priželjkujem da moja Lili želi biti obrazovana i da želi biti pametna i da se ponosi tim stvarima - zaključila je vojvotkinja od Sussexa.

Foto: Anwar Hussein/Press Association/PIXSELL/Screenshot

Inače, Markle je nedavno otkrila i kako je kako je kao tinejdžerica često s majkom odlazila u korejski spa centar te da joj je poprilično neugodno bilo gledati žene različitih dobi bez odjeće. Te je trenutke smatrala jednim ponižavajućem iskustvom. Priznala je tom prilikom i da su različite azijske kulture uvelike utjecale na nju.

- Za one koji nisu tamo bili nikada, to je vrlo ponižavajuće iskustvo za djevojku koja prolazi kroz pubertet, jer se nalazite u sobi sa ženama od 9 do 90 godina koje hodaju gole i čekaju da im izribaju tijelo na jednom od stolova poredanih u nizu. Sve što sam htjela je kupaći kostim, no to nije bilo dopušteno - ispričala je vojvotkinja od Sussexa u epizodi podcasta Archetypesa, u kojoj su gostovale Margaret Cho i Lisa Ling.

Kako je rekla, kada je prešla preko tih adolescentskih neugodnosti, s mamom bi otišla na najukusnije rezance kuhane na pari i gledala sve te žene oko sebe.

Foto: Youtube screenshoot

