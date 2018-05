Meghan Markle opet prekršila tradiciju: Izmijenila je zavjete

Nakon tragično preminule princeze Diane, koja je 1981. prva zaobišla kraljevsku tradiciju, a nakon nje i vojvotkinja Kate Middleton (36) prije sedam godina, poslušnost u bračnim zavjetima budućem suprugu neće obećati ni Meghan Markle (36).

- U dobru i u zlu, bogatstvu i siromaštvu, u zdravlju i u bolesti, dok nas smrt ne rastavi - zavjeti su koje će razmijeniti princ Harry (33) i glumica.

Budući supružnici odlučili su se i za nešto moderniji jezik pa će umjesto tradicionalnih riječi 'thee' i 'thou' koristiti riječ 'you'.

Foto: Arthur Edwards/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Osim detalja oko zavjeta, javnost je saznala malo više i o vjenčanom prstenju.

a. Meghanin prsten izrađen je od velškog zlata koje je bilo poklon kraljice Elizabete dok je Harryjev prsten od platine. Izradila ih je draguljarnica Cleave and Company.

News on the couple’s wedding rings from @KensingtonRoyal. Ms. Markle's ring has been fashioned from a piece of Welsh Gold, gifted by Her Majesty The Queen.

Prince Harry's ring will be a Platinum Band with a textured finish. Made by Cleave & Company.