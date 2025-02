Meghan Markle promijenila ime svog brenda: Na novoj fotki se pojavila sa svojom kćeri Lilibet

Meghan Markle ponovno je na društvenim mrežama iznenadila javnost odlukom o preimenovanju svog brenda. Nakon što je u ožujku prošle godine predstavila 'American Riviera Orchard', sada se odlučila za novi naziv - 'As Ever'.

Vojvotkinja od Sussexa nije bila zadovoljna prvim imenom, a jedan od razloga bile su pravne prepreke. Uz to, ime je bilo vezano uz Santa Barbaru, gdje Meghan i Harry žive za što misli da bi ju moglo ograničiti u širenju brenda, navodi Vogue.

Foto: Netflix

Osim što je promijenila naziv svojeg brenda, promijenila je i logo, a na web stranici osvanula je i nova fotografija.

Dosadašnji zlatni logo zamijenila je novim na kojem se nalaze palma i dva kolibrića, a posebnu pozornost privukla je i fotografija na stranici obzirom da se na njoj, uz Markle, nalazi i njezina kći Lilibet.

No, Markle tvrdi da se osim toga brend puno neće promijeniti. Djelatnost ostaje ista, odnosno nastavlja s proizvodnjom luksuznih proizvoda za dom što uključuje džemove, posuđe i slično...

Foto: Screenshot/

- As Ever u biti znači 'kao što je uvijek bilo', a ako me pratite od 2014. kada sam pokrenula The Tig, znate da sam uvijek voljela kuhati i vrtlariti - rekla je Meghan na svojim društvenim mrežama.

Reakcije pratitelja na platformi X nisu izostale. U brojnim komentarima navodi se kako brend s nazivom 'As Ever' već postoji, i to od 2013. godine, a bavi se prodajom vintage odjeće. Također, pratitelji komentiraju i način na koji je iskoristila svoje dijete u promociji svog brenda.

Meghan je u prošlosti imala nekoliko poslovnih pokušaja, od bloga The Tig do raznih suradnji, ali sve to bilo je neuspješno.

Ova promjena dolazi samo nekoliko tjedana prije izlaska njezine nove serije na platformi Netflix 'With love, Meghan' koja će imati osam epizoda, a glavna tema bit će njezina strast prema kuhanju. Govori se i da će se u seriji pojaviti i slavni kuhari kao što su Roy Choi i Alice Waters.