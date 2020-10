Meghan: 'Ne znam što se govori o meni. Nemam nikakve profile po internetu za svoje dobro...'

Prije udaje za Harryja bila je uspješna glumica i jako aktivna na Instagramu. Nekoliko mjeseci prije vjenčanja izbrisala je sve svoje račune na internetu, a službene Sussex Royal profile vode drugi ljudi

<p><strong>Meghan Markle</strong> (39) sudjelovala je na virtualnom samitu 'Most Powerful Women Next Gen' te otkrila kako zbog vlastite dobrobiti i samoodržanja već duže vrijeme nema niti jedan profil na društvenim mrežama. Tvrdi kako ne zna što se o njoj govori ni piše.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Meghan i Harry su najplaćeniji celebrity par</strong></p><p>- To je bila moja privatna odluka koja se pokazala vrlo korisnom. Ne znam što se zbiva 'ondje vani' - rekla je Markle. </p><p>Prije udaje za princa <strong>Harryja</strong> (36) bila je uspješna glumica i jako aktivna na Instagramu. Nekoliko mjeseci prije vjenčanja izbrisala je sve svoje račune na internetu, a službene Sussex Royal profile na Instagramu i Twitteru vode drugi ljudi.</p><p>- Zabrinuta sam za ljude koji su postali opsjednuti društvenim mrežama. Toliko su se infiltrirale u našu svakodnevnu kulturu da su prerasle u pravu ovisnost - dodala je Meghan. </p><p><a href="https://www.jutarnji.hr/scena/strane-zvijezde/duboko-sam-zabrinuta-ljudi-su-postali-opsjednuti-drustvenim-mrezama-to-je-prava-ovisnost-15025134" target="_blank">Daily Mail</a> piše kako je dodala kako društvene mreže stvaraju opsesiju i da misli kako je to nezdravo. </p><p>- Zanimljivo, ljudi koji su ovisni o drogama nazivaju se korisnicima, a ljudi koji su na društvenim mrežama također se nazivaju korisnicima - kaže Meghan. </p><p>Tvrdi kako ju je jako promijenilo i majčinstvo. Otkako je rodila sina <strong>Archieja</strong>, postala je hrabrija.</p><p>- Više se brinem za svijet u kojem će moj jednogodišnji sin živjeti, svaki dan razmišljam o stvarima koje bih trebala promijeniti, pitam se što još mogu napraviti kako bih ovaj svijet učinila boljim za njega - ispričala je Meghan. </p><p> </p>