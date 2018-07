Meghan opet griješi: Svi sjedili kraljevski, ona prekrižila noge

Vojvotkinju od Sussexa Meghan Markle (36) opet prozivaju zbog pogreške u protokolu na kraljevskim događanjima. Markle je danas prisustvovala ceremoniji proslave stotinu godina postojanja kraljevskog ratnog zrakoplovstva u Westminsterskoj opatiji. Uz nju su bili suprug, princ Harry (33), njegov brat William (36) s Kate (36) i kraljica Elizabeta II. (92).

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Meghan je prekrižila noge dok je sjedila, a učinila je to i u lipnju te time ponovno prekršila pravilo koje nalaže da članice kraljevske obitelji ne bi smjele tako sjediti u javnosti.

