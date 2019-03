Meghan planira drugo darivanje za bebu, slavlje će biti skromno

Meghan Markle (37) trebala bi roditi u travnju, a sada navodno planira i drugu zabavu povodom rođenja djeteta. Kako prenosi britanski Daily Mail, vojvotkinja od Sussexa namjerava organizirati još jedno darivanje za kraljevsku bebu koja uskoro dolazi.

[video: 1203450 / Princ Harry zbog Meghan prestao piti, pušiti i počeo vježbati jogu.]

Ovog puta Meghan navodno neće potrošiti toliko svotu novca kao što je to napravila prvi put, ali će na zabavi darivanja povodom skorog dolaska kraljevske bebe, prisustvovati poznate zvijezde i prijateljice vojvotkinje. Jedna od celebrityja pozvanih na 'baby shower' jest i modna dizajnerica i supruga bivšeg nogometaša Davida Beckhama, Victoria Beckham (44).

Foto: Anwar Hussein/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, Meghan je prije mjesec dana tajno 'pobjegla' u New York na 'baby shower' koji su joj priredile bliske prijateljice. To je tradicionalna zabava koja se organizira uoči rođenja djeteta, a najpopularnija je upravo u Americi. Ipak, pravila kraljevske obitelji tome se protive.

Vojvotkinja je za šest dana u New Yorku 'iskeširala' više od tri milijuna kuna. Meghan je od Londona do New Yorka putovala privatnim zrakoplovom, što ju je u oba smjera stajalo više od milijun i pol kuna.

Zatim, u luksuznom hotelu 'The Mark' provela je pet noćenja, a cijena boravka s doručkom tamo iznosi oko 65 tisuća kuna. Naime, riječ je o hotelu s pet zvjezdica koji se nalazi u jednom od najskupljih dijela Manhattana, u neposrednoj blizini Central Parka.

Foto: PIXSELL

Kako bi njezin boravak u New Yorku prošao što sigurnije, Meghan je sa sobom vodila dva kraljevska zaštitara. Oni su se cijelo vrijeme brinuli o njoj, a njihova plaća bila je 92 tisuće kuna. Kada se zbroje svi popratni sadržaji kojima se služila Meghan, kao što su večere i pića, ukupni troškovi iznose gotovo tri milijuna.

