Meghan je za šest dana u New Yorku potrošila 3 milijuna kuna

Vojvotkinja Meghan Markle (37) šest je dana provela u New Yorku sa starim prijateljicama, a to putovanje je koštalo jako puno. Još uvijek nije poznato tko je snosio troškove njezinog odmora u Americi, ali neke od stavki snose i građani Velike Britanije odnosno porezni obveznici, prenosi Daily Mail.

Foto: PIXSELL

Meghan je od Londona do New Yorka putovala privatnim zrakoplovom, što je u oba smjera koštalo više od milijun i pol kuna. Zatim, u luksuznom hotelu 'The Mark' provela je pet noći, a cijena boravka s doručkom iznosi oko 65 tisuća kuna. Riječ je o hotelu s pet zvjezdica koji se nalazi u najskupljem dijelu Manhattana, blizu Central Parka.

Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kako bi njezin boravak u New Yorku bio siguran, Meghan je vodila dva kraljevska zaštitara. Oni su se cijelo vrijeme brinuli o njoj, a njihova plaća bila je 92 tisuće kuna. Kada se zbroje svi popratni sadržaji kojima se služila Meghan, kao što su večere i pića, troškovi iznose oko 2,8 milijuna kuna.

POGLEDAJTE RAČUN:

Foto: Daily Mail/Screenshot

S Meghan su se u New Yorku družile Amal Clooney (41) i najbolja tenisačica svijeta Serena Williams (37).