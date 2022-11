Meghan primala prijetnje smrću prije selidbe u Kaliforniju: 'Bile su vrlo stvarne, ali i odvratne!'

Dok su živjeli u Ujedinjenom Kraljevstvu princ Harry (38) i njegova supruga Meghan Markle (41) bili su često izloženi raznim prijetnjama, a najviše internetskim. O njihovoj situaciji je progovorio Neil Basu, uskoro bivši pomoćnik načelnika za specijalne operacije metropolitanske policije.

Basu je nedavno dao ostavku na to mjesto, a u velikom intervjuu za Channel 4 News ispričao je da je Meghan tijekom života u Velikoj Britaniji dobivala mnoge prijetnje, od kojih su neke bile 'odvratne i vrlo stvarne'.

Basu je izjavio da se Meghan, zbog količine i sadržaja prijetnji koje je dobivala, osjećala kao da joj je život cijelo vrijeme u opasnosti.

- Godinama sam javno govorio o prijetnji ekstremno desničarskog terorizma u ovoj zemlji. Da ste vidjeli ono što je napisano i da ste to primali, osjećali biste se ugroženo cijelo vrijeme - rekao je Basu koji je s timom istraživao prijetnje prema Markle i progonio ljude koji su bili umiješani.

On je bio uvjeren da je opasnost po Meghanin život bila stvarna.

- Imali smo timove koji su to istraživali. Ljudi su procesuirani zbog tih prijetnji - rekao je u intervju. Meghan i Harry su napustili Ujedinjeno Kraljevstvo i preselili u SAD, u Kaliforniju, 2020. godine. Jedan od glavnih razloga bila je upravo sigurnost njihove obitelji, što su stalno isticali.

Također, u raznim intervjuima oboje su govorili o rasizmu, pa i onom u samoj kraljevskoj obitelji što je u Velikoj Britaniji i kući Windsor izazvalo golem šok. Kritičari su ih optužili za pretjerivanje i što se tiče prijetnji i što se tiče rasizma.

U dokumentarcu 'The Me You Can‘t See', princ je ispričao da se bojao za Meghanin život zbog toga kako su se paparazzi ponašali prema njegovoj majci, princezi Diani, sve do kobne prometne nesreće u kojoj je izgubila život.

- Moju su majku progonili do smrti dok je bila u vezi s nekim tko nije bio bijelac i pogledajte kako je to završilo. Želite razgovarati o povijesti koja se ponavlja? Oni neće stati dok Meghan ne umre - rekao je tada Harry.

