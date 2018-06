Meghanin otac Harryju: Da nisi nikada digao ruku na moju kćer

Otac vojvotkinje Meghan Markle (36), Thomas Markle (73) odlučio je, nakon nedolaska na kraljevsko vjenčanje u svibnju, dati prvi ekskluzivan TV intervju u emisiji 'Good Morning Britain' o odnosu s kćeri i princom Harryjem (33). Priznao je voditelju Piersu Morganu (53) kako mu je žao što nije mogao odvesti Meghan do oltara, već je to obavio princ Charles (69) zbog čega je bio ljubomoran, piše Daily Mail.

- Ipak, nisam mogao zamisliti boljeg čovjeka od Charlesa, dostojanstveno je to izveo i dobro je izgledao - priznao je Markle. Bivša glumica zbog očevog je nedolaska, kako tvrdi, plakala. Thomas je tijekom ceremonije ležao u bolnici u Kaliforniji gdje je bio zbog operacije srca.

Foto: ITV/screenshot

- Plakao sam dok se moja predivna kći udavala za princa. Bio sam jako ponosan. U životu nisam vidio ljepši trenutak, cijeli svijet je gledao Meghan - rekao je umirovljeni majstor rasvjete na filmskim setovima. Dodao je kako ga je Harry nekoliko dana ranije nazvao na mobitel i zatražio blagoslov i 'ruku' njegove kćeri.

Foto: ASC/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Rekao sam mu da je sretan muškarac što je s Meghan. Upozorio sam ga i da je džentlmen te da mu nikada ne padne na pamet da slučajno digne ruku na nju. Naravno da sam mu dao blagoslov za svadbu - rekao je Thomas. Dodao je kako je njegova kći princeza od rođenja i kako je Harry odabrao pravu ženu za sebe.

WORLD EXCLUSIVE: Thomas Markle talks about his heart surgery and the moment he told Meghan he couldn’t attend the royal wedding #GMB pic.twitter.com/oIpPjPbd6u