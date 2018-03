Meghanini gafovi: Od davanja autograma do golišavih fotki

Bivša glumica Meghan Markle (36) pod 'povećalom' je javnosti otkad se saznalo da je u vezi s princem Harryjem (33), a pogotovo nakon zaruka u studenom prošle godine. Najnoviji Meghanin gaf su njezine golišave fotografije i video koje je objavila stranica povezana sa ISIS-om i vrijeđaju.

Foto: Screenshot Youtube

Kompromitirajući sadržaj objavljen je i na internetskoj stranici The Fappening koja je dosad objavljivala sve ukradene intimne fotke zvijezda. Buduća članica kraljevske obitelji se uslikala na plaži nosivši samo bijele gaćice kupaćeg kostima i ističu se njezine gole grudi. Pozirala je i u hotelskoj sobi nosivši samo ručnik na sebi. Kraljevska obitelj se još nije oglasila oko ovog skandala.

Foto: Screenshot Youtube

- Ove su fotografije nastale nedavno, a Meghan ih je najvjerojatnije slala Harryju. Kraljica i cijela obitelj sramotit će se zbog ovog incidenta - rekao je Meghanin i prinčev prijatelj te dodao da je Harry već poduzeo mjere kako bi zaustavio širenje fotografija.

Foto: News Syndication/Reuters/Pixsell

Bivša glumica je nedavno sudjelovala na komemoraciji prigodom dana Commonwealtha i to joj je bila prva dužnost koju je obavljala u nazočnosti kraljice Elizabete II. (91). Harry je bio cijelo vrijeme uz svoju dragu, a par je iznenadio što je pjevao član bivšeg boy benda One Direction Liam Payne (24). Nakon njegovog nastupa Meghan je 'kiksala' s ponašanjem.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Payne je pjevao obradu 'Waiting On The World To Chang' te su se Meghan i Harry tijekom njegove izvedbe cijelo vrijeme pogledavali. Nakon što je pjevač završio, princ je podignuo obrve gledajući u zaručnicu, a ona se počela, za kraljevske pojmove, previše nekontrolirano smijati. Amerikanka je prekršila 'kraljičina' pravila i kada je početkom mjeseca na forumu u organizaciji Kraljevske fundacije u Londonu raspravljala o pravima žena.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Napravit ću sve što je do mene da se žene u Engleskoj osnaže i da se njihov položaj poboljša. Trebaju postati svjesne svog glasa te ga trebaju koristiti - istaknula je Meghan koja je sudjelovala na forumu s budućim mužem, Harryjevim bratom Williamom (35) te njegovom suprugom, vojvotkinjom Kate Middleton (36). Kraljevski protokol nalaže da članovi kraljevske obitelji javno ne iznose svoja mišljenja o određenim temama.

Foto: Instagram

Meghan je prekršila tradiciju i na svečanoj dodjeli nagrada u londonskom Goldsmith Hallu početkom veljače. Zajedno s princem je uručila dvije nagrade Endeavour Fund, koje za postignuća i doprinos, dobivaju ranjeni i bolesni vojnici. Bivša glumica je time je prekršila britansku tradiciju s obzirom na to da još nije u braku s princem.

Foto: Instagram

U prvom službenom posjetu Walesu s Harryjem, Meghan je opet pokazala da ne poznaje kraljevski protokol. Dok je par razgledavao dvorac Cardiff, okružilo ih je stotine fanova koji su htjeli fotografiju s njima ili barem autogram. Meghan je prišla djevojčici Caitlin Clark (10), pozdravila ju i potpisala joj se u bilježnicu.

Diolch Caerdydd! Thank you to everyone who made Prince Harry and Ms. Markle’s visit to Wales so very special. pic.twitter.com/jBFaafLJWC