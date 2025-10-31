Megyn Kelly kritizirala Sydney Sweeney zbog golišave modne kombinacije: 'Ne odobravam to'

Na nedavnom događaju 'Variety Power of Women' u Los Angelesu, Sydney Sweeney izazvala je pozornost svojim modnim odabirom – srebrnom haljinom s prozirnim korzetom. Iako su mnogi hvalili njezin hrabar izgled, konzervativna voditeljica Megyn Kelly oštro je komentirala Sweeneyjin stajling, nazivajući ga previše otkrivačkim.

- Protivim se ovome. Ne odobravam haljinu koju je nosila jer je potpuno prozirna. Možete joj vidjeti cijele bradavice - zaključila je Megyn u svojoj emisiji.

Također, prokomentirala je i da su glumičine grudi impresivne, ali da pretjerano otkrivanje, po njenom mišljenju, smanjuje seksepil.

- Podsjetila me na Kim Kardashian koja previše otkriva i time oduzima ono što je najseksi, a to je da se svaki muškarac nada da će biti onaj koji će ih vidjeti u stvarnosti, ostavljajući malo mašti - pojasnila je Kelly.

Voditeljica je izrazila i zabrinutost da je 28-godišnja glumica možda dobila pogrešne preporuke.

- Mislim da je možda bila zavedena u to. To je moja pretpostavka... Jamčim vam, netko joj je donio haljinu i rekao: 'Sada ćemo to podići na višu razinu.' Povjerila se pogrešnoj osobi i odjednom smo svi sve vidjeli - istaknula je Megyn.

Foto: Mario Anzuoni

Sydney Sweeney se, međutim, samouvjereno nosila s pažnjom koju je privukla. Uz prozirni korzet, platinasto plava bob frizura i diskretna šminka naglašavali su njezinu prirodnu ljepotu. Glumica je pozirala fotografima i primila nagradu, dijeleći večer sa zvijezdama poput Jamie Lee Curtis, Sharon Stone, Nicole Scherzinger i Kate Hudson. U razgovoru za Variety, Sweeney je najavila kraj snimanja treće sezone serije 'Euphoria'.

- Bit će to stvarno gorko-slatki trenutak. Prilično sam prestrašena koliko će to biti emotivno. Bilo je to takvo putovanje. To su bile cijele moje dvadesete. Oni su mi obitelj i prijatelji tako dugo. Zauvijek sam im zahvalna - otkrila je Sydney.

Osim rada na ekranu, Sweeney je i privatno vrlo aktivna. Posjetila je utakmicu Svjetske serije i podržala L.A. Dodgerse, a nedavno je za Variety otkrila i da nema planove za estetske zahvate, tetovaže ili slične promjene.

- Nikada nisam ništa radila. Apsolutno sam prestrašena igala. Bez tetovaža. Ništa. Starit ću dostojanstveno - zaključila je Sydney.

Foto: Instagram