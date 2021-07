Poznata poduzetnica i modna dizajnerica Snježana Mehun (50) pohvalila se na Instagramu pogledom koji ima njezina hotelska soba u Barceloni. Za fotku je zaslužan njezin zaručnik, što se može iz nje i zaključiti s obzirom da je pokraj predivnog pogleda svu pozornost 'ukrala' upravo njegova ljubav.

Snježana je uz prozor pozirala u opuštenom izdanju, a iz dugog kaftana izbacila je nogu kako bi izgledalo što seksepilnije.

- Guten morgen. Iza mog kaftana skrivena je divna gotička crkva jer meni kao gostu hotela uvijek je bitan pogled, a ovaj pogled oduzima dah. Opsjednuta sam starim crkvama, tvrđavama, dvorcima... Kao pasionirani student arheologije to mi je velika strast. Ipak, fotograf Franz Schillinger nije procijenio da je to u ovom kadru važno tako da ste ostali uskraćeni za tu divotu! Ja, ganz genau. On je očito procijenio da selo bez crkve i žena bez... Nastavite sami - napisala je u opisu dizajnerica.

Objava je u samo nekoliko sati prikupila 300 lajkova, a pratitelju su se i našalili.

- Što jest, jest, lijep pogled - napisao je jedan pratitelj aludirajući na Snježanu, a ne na Barcelonu.