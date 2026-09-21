Meksikanac sa zagrebačkom adresom pokušat će proći u MasterChef vijetnamskim jelom

Još jedna raznolika skupina kandidata stiže na audiciju MasterChefa, od onih koji u kuhinju ulaze puni samopouzdanja do onih kojima će nervoza pred kamerama ozbiljno pomrsiti planove. Kandidati će pripremati razna zanimljiva jela, među kojima će biti rižoto sa špinatom, vijetnamske rolice, janjeći kotleti, pačja prsa, reinterpretacija podvarka, burger od srnetine, vegetarijanski curry i zahtjevna jaja Benedict. Neki će se osloniti na poznate okuse, drugi na hrabre ideje, a chefovi će ponovno tražiti ono najvažnije – potencijal za MasterChef kuhinju.

Monika Bačić iz Rijeke, zaposlena u velikoj multinacionalnoj kompaniji, odlučit će se za rižoto. „Smatram da je to kompleksno jelo s kojim se može dosta pokazati, ali i dosta zeznuti“, istaknut će Monika, a bazu rižota napravit će od špinata, dodati pinjole za drvenastu notu te pršut koji će zapeći kako bi dobila hrskavost. Vrijeme će joj pritom biti jedan od najvećih protivnika jer će svoje jelo dovršavati doslovno u posljednjim sekundama.

Foto: NOVA TV

Posebnu pažnju privući će Juan Jose Nunes Andrade, Meksikanac koji živi u Zagrebu, a chefove će pokušati osvojiti – vijetnamskim rolicama. „Završio sam u Zagrebu kada sam se zaljubio u Hrvaticu i tu se doselio. Ne bih došao u neku državu u kojoj hrana nije dobra“, otkrit će Juan. Uz rolice će pripremiti i umak, a svojim će izborom pokazati koliko ga privlače kuhinje različitih dijelova svijeta.

Mirjana Maglić iz Splita pred žiri će donijeti janjeće kotlete, što će već na početku razveseliti Stjepana. „Čim vidimo janjetinu, odmah smo bolje volje“, komentirat će. Mirjana inače živi u Njemačkoj, a na audiciju se sama dovezla automobilom, odlučna iskušati koliko njezino kuharsko znanje vrijedi pred stručnim žirijem.

Miro Gudelj Marjanović iz Korenice pripremit će pačja prsa uz pire od celera. „Pere me adrenalin, ali nemam tremu“, reći će prije ulaska u audicijsku kuhinju, no čim stane pred chefove, situacija će izgledati nešto drukčije. Ruke će mu se početi tresti, a dodatnu će pažnju privući i time što neće znati imena članova žirija.

Foto: NOVA TV

Pavla Obadić Toljan iz Međimurja odlučit će se za reinterpretaciju podvarka, tradicionalnog jela od krumpira, kiselog kupusa i mesa. „Bila sam jako smirena, a sad sam pozitivno uzbuđena“, reći će Pavla, koja će za svoju verziju jela donijeti domaću slaninu. Ambiciozna ideja odmah će pobuditi zanimanje chefova, posebno zbog kratkog vremena koje će imati na raspolaganju.

Svoj san iz mladosti pokušat će ostvariti Domagoj Matošević iz Vinkovaca. Za žiri će pripremiti burger od srnetine s domaćom majonezom, karameliziranim lukom i pommesom. „Želim ispuniti svoj san iz mladih dana, kada sam htio biti kuhar. Došao sam po svoju pregaču“, reći će Domagoj. No već će mu priprema majoneze zadati probleme, a dodatna nesigurnost pojavit će se i oko termičke obrade mesa.

Foto: NOVA TV

Miško Mijo Trgovac predstavit će se curryjem s basmati rižom i dimljenim tofuom. Kao vegetarijanac želi pokazati da biljna prehrana može biti jednako zanimljiva i vrijedna kao i ona koja uključuje meso. „Poljoprivrednik sam, a sa mnom rade i djeca koja pokazuju interes za kuhanje“, ispričat će Miško, koji će svojim jelom pokušati otvoriti prostor za drukčiji pristup kuhanju u MasterChefu.

Andrea Lučić chefovima će pripremiti krem juhu od rajčice, mrkve i batata, inspiriranu jelom koje obožava njezin sin. „Moj sin jako voli juhu od rajčice, pa sam se odlučila s tim jelom prijaviti, s tim da sam je prilagodila da bude zahtjevnija za audiciju“, reći će Andrea, koja želi postati profesionalna kuharica.

Dejan Karaula iz Like odlučit će spojiti meso i ribu te pripremiti juneći steak s kozicama. Chefovi će već tijekom kuhanja primijetiti njegov sporiji ritam. „To je tempo koji sam ja sebi nametnuo. Ako nešto krene po zlu, trudit ću se ne izgubiti nit“, objasnit će Dejan. Upravo će kontrola nad procesom i tehnikom biti ključna za konačni dojam njegova jela.

Foto: NOVA TV

Za kraj će pred chefove stati Roman Šalindrija iz Zagreba s jednim od tehnički zahtjevnijih izbora večeri – jajima Benedict. „Dosta ambiciozno, nekima i u finalnom tjednu ne uspije“, komentirat će chef Stjepan kada čuje što priprema. Roman, međutim, neće skrivati samopouzdanje: „Tko visoko leti, leti više od ostalih.“ Hoće li ambicija biti nagrađena ili će ga upravo zahtjevnost jela skupo stajati?

Tko će chefove osvojiti okusima, tko će se izgubiti pod pritiskom, a kome će hrabra ideja otvoriti vrata prema nastavku MasterChef avanture, doznajte u novoj epizodi večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play.