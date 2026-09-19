Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj otkrivaju što donosi nova sezona 'MasterChefa' i zašto kandidatima neće biti lako
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Žiri 'MasterChefa' za 24sata: 'Ove godine imamo velika očekivanja od kandidata...'
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Novi kandidati već su stali pred njih, prvi tanjuri završili su na kušanju, a Stjepan Vukadin (33), Goran Kočiš (42) i Mario Mihelj (41) treću godinu zaredom drže konce 'MasterChef' kuhinje. Otkrili su nam što ih kod kandidata još uvijek može iznenaditi, zašto kriteriji postaju sve stroži i kako izgleda njihov život kad se reflektori ugase, pregače skinu, a oni se vrate svojim obiteljima i sasvim drukčijim ulogama.
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