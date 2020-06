Mel B progovorila o rasizmu: 'Zbog boje kože su mi rekli da izađem iz dizajnerske trgovine'

<p>Pjevačica <strong>Melanie Brown</strong> (45), poznatija kao <strong>Mel B</strong>, za <a href="https://www.dailystar.co.uk/showbiz/mel-b-says-asked-leave-22153668" target="_blank">Daily Star</a> progovorila je o svom suočavanju s rasizmom. Puno sjećanja veže je uz vrijeme prijašnjih nastupa u sastavu Spice Girls.</p><p>- Nekad je rasizam bio previše očit. Čak su me zamolili da napustim dizajnersku trgovinu odjećom kada sam s curama nastupala za Princa Charlesa i Nelsona Mandelu. Neugodno je, bila sam šokirana jer kada imate drugačiju boju kože uvijek postoji netko tko se s vama želi suočiti - rekla je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Mel B pokazala je tijelo u bikiniju'</strong></p><p>Dodala je kako je su frizeri često od nje tražili da joj ravnaju kosu, s obzirom na to da ima duge crne kovrče. </p><p>- Sjećam se kada sam prvi put snimala video za pjesmu 'Wannabe'. Imali smo skupinu stilista i jedan od njih mi je rekao: 'Sve je dobro, ali kosu moramo izravnati'. Ja sam to odbila jer moja kosa je meni moj identitet, ono što me čini drugačijom od svih djevojaka u mojoj grupi - ispričala je pjevačica. </p><p>Od malih nogu bila je uplašena jer je nerijetko viđala ljude koji su jednake boje kože kao ona. Naime, njezin tata <strong>Martin</strong> je podrijetlom iz Kariba, a mama joj je Britanka.</p><p>- Moja mama družila se s jednom gospođom čije je dijete također imalo boju kože kao ja. Ta djevojka mi je i danas dobra prijateljica, često smo se družile - zaključila je Mel B. </p>