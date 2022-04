Mel Gibson prekinuo intervju zbog neugodnog pitanja: 'Mi moramo ići, isteklo je vrijeme'

Oskarovac Mel Gibson (66) gostovao je na kanalu Fox News kod Jessea Wattersa putem videopoziva, a nakon kraćeg intervjua voditelj je spomenuo incident s Oscara, kad je Will Smith (53) udario komičara Chrisa Rocka (57).

- Možda vi ovo bolje razumijete nego mi ostali, s obzirom na to kakva je vaša karijera. Što bi se dogodilo da ste vi ustali i udarili Rocka, bi li situacija bila ista? - pitao je voditelj, no Mel je odmah odmahnuo i uz osmjeh poručio da ne želi odgovoriti na to pitanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

U tom se trenutku uključila njegova menadžerica za odnose s javnošću i zahvalila se te rekla da je vrijeme za intervju isteklo.

Voditelj je ponovno probao izvući odgovor, no menadžerica nije pristajala na nastavak intervjua.

Mel Gibson poznat je po problematičnom ponašanju, pa je neko vrijeme bio i na tzv. 'crnoj listi Hollywooda'.

Mel se ipak vratio na posao, a glumi u nadolazećem američkom autobiografskom filmu 'Father Stu', koji se u Americi počinje prikazivati sredinom travnja.

- Pogledao sam tvoj novi film, i moram ti priznati, rasplakao me - rekao je Melu Watters na početku intervjua.

