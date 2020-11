Melania 'čuva leđa' Donaldu: Trump ne priznaje poraz, ona ne želi zakazati susret s Jill Biden

<p>Demokratski kandidat <strong>Joe Biden</strong> (77) postao je 46. američki predsjednik porazivši <strong>Donalda Trumpa</strong> (74). No, kako se i očekivalo, s obzirom na to da je posljednjih dana prebrojavanja glasova vršio veliki pritisak i na sva zvona tvrdio kako je pokraden, Trump ne priznaje poraz.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Iako se puno pisalo i nagađalo o tome kako će ga s predsjedničkom funkcijom napustiti i supruga <strong>Melania Trump</strong> (50), koja je navodno samo čekala pravi trenutak, ona zasad prati poteze svog supruga pa tako ni ona nije kontaktirala buduću prvu damu <strong>Jill Biden</strong> (69), prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8929817/Melania-follows-husbands-lead-refusing-offer-meeting-Jill-Biden.html">Daily Mail</a>. </p><p>Biden je pak već najavila kako će, uz obaveze koje proizlaze iz njezinog novog statusa prve dame, pokušati zadržati i svoj posao profesorice, što bi bila prava rijetkost prilikom ulaska u Bijelu kuću. </p><p>Tradicija u ovakvim situacijama primopredaje funkcija nalaže i susret predsjednika i prve dame s njihovim nasljednicima u Bijeloj kući, no trenutačno se ne čini kako su Donald i Melania raspoloženi za takvu čajanku s Bidenima.</p>