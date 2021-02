Melania broji minute do trenutka kada će izaći iz Bijele kuće i razvesti se od Donalda, pisali su portali diljem svijeta nakon što je Donald Trump (74) izgubio je predsjedničku fotelju u Americi. No bivša Melanijina (50) suradnica, Stephanie Wolkoff, sada tvrdi kako Slovenka jako dobro zna s kim je u braku, a o razvodu ne razmišlja.

- Mislila sam da je Melania drugačija od ostalih. Međutim, nije, ali vjerovala sam joj, baš kao što su ljudi vjerovali Donaldu u nešto što im je iznova pričao. Morala sam na teži način naučiti da je i ona Trump - rekla je Wolkoff pa dodala kako odnos među njima nije 'hladan i loš' kako se godinama unazad priča.

- Postoji to posebno razumijevanje među njima i način sagledavanja stvari. Vjerujem da je to njihov način pokazivanja naklonosti i prisnosti, da jedno drugom tako poručuju kako su divni i krasni. Bila sam jednom s njom u automobilu kada smo se vraćali u New York iz Washingtona, a Donald je bio na nekom skupu. Ona je uvijek bila ta koju je prvu nazvao, njegov prvi telefonski poziv, bez obzira na to gdje se nalazili. I prvo što bi ju pitao je njezino mišljenje i dojam koji je ostavio nakon pojavljivanja u javnosti. Kao da je želio dobiti njezino odobrenje. Nisam to tada shvaćala, ali kada vidite njihov kontakt očima, način zavođenja, to sve govori - otkrila je bivša suradnica.

Za kraj je otkrila kako Donald i Melanija o svakom problemu raspravljaju na kulturni i miran način, a dobro znaju i koji im je cilj u životu.

- O svemu razgovaraju otvoreno, ali strateški. Nema vrištanja, vikanja, tučnjave, barem ja tome nisam svjedočila nikada. Dakle, u njihovu odnosu za sve postoji strategija. To nije samo transakcijski brak, to je brak u kojem je baš sve planirano. Oni znaju svoju svrhu i cilj svega što rade. Možda je to teško povjerovati, ali tako je - zaključila je.