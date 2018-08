Melania Trump ima dvojnicu? 'Ova je deblja bar desetak kila'

Prva dama Sjedinjenih Država i supruga predsjednika Donalda Trumpa (72), Melania Trump (48), navodno ima dvojnicu koja ju mijenja u javnosti. Dok je nedavno bila sa suprugom na putovanju u Ohiou, najviše pozornosti privukla je njezina kosa i odjeća.

Foto: LEAH MILLIS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Imala je usku bijelu suknju i sako u istoj boji, a ispod je imala crnu košulju s bijelim točkicama. Uz sve to je stavila i sunčane naočale.

- Boja kose je pogrešna, kao i razdjeljak. Košulja je pogrešna, kao i ovratnik na sakou. Čak nedostaje i logo na naočalama. Definitivno to nije ona - počela su nagađanja na društvenim mrežama.

Foto: LEAH MILLIS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Osim toga, primijetili su i da je 'dvojnica' deblja od Melanije i to čak desetak kilograma, ali ključna razlika je njezino lice koje je okruglije nego od Donaldove supruge. 'Lažna Melania' imala je i živahnije rukovanje.

What's with the fake Melania on Trump's trip to Ohio yesterday? @ItIsIMack caught it first. I don't know who that is in the polka-dot top, but it sure ain't her, at Andrews or at Columbus. MSM claiming it is. #BodyDouble #FakeMelania #Columbus #Ohio @maddow @Lawrence pic.twitter.com/5AKZNEuPXR