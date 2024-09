Melania Trump o prvom spoju s Donaldom Trumpom: 'Bili smo sami u autu, bilo je posebno..'

Melania Trump je nakon duge dvije godine izbivanja iz javnosti dala prvi intervju. Bivša prva dama trenutačno promovira svoje memoare pa se tako prisjetila i prvog spoja s Donaldom Trumpom.

U.S. President Donald Trump holds 4th of July U.S. Independence Day celebrations at the White House | Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prema njezinim riječima Trump je u vrijeme njihovog upoznavanja već bio poznat kao ugledni poslovni čovjek pa zbog toga nisu mogli otići u restoran, kafić ili kino. Tako ju je Trump odveo negdje gdje mogu imati privatnost. Zajedno su otišli razgledavati imanje koje je namjeravao kupiti, a Melania je taj prvi spoj opisala kao vrlo lijep.

- Zato što smo bili sami u autu oko sat ili sat i pol. Nikakve druge buke, nema drugih ljudi. U to je vrijeme je već bio poznat kao slavna osoba, pa je bilo jako lijepo jednostavno biti nasamo s njim. Voljela sam viziju koju je imao. I povezanost koju smo imali. Bilo je vrlo posebno - ispriča je za Fox News.

U.S. President Donald Trump arrives at Palm Beach International Airport | Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Osim toga, Melania je otkrila i kako su izgledale njihove zaruke.

- Bio mi je rođendan. I bila je Met Gala. Sve u jednoj večeri. Već smo bili kod kuće, oboje u gala izdanjima - prisjetila se.

Bivša manekenka, podrijetlom iz Slovenije, upoznala je gospodina Trumpa 1998., a par se vjenčao 2005. Sljedeće godine rodio im se sin Barron.