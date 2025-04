Mada Peršić otkrila je spol bebe

Super, baš fino, dobro, sve protječe uredu, možda sam malo tu i tam umorna, malo su kao više oscilacije u energiji, ali baš lijepo, opisala je Mada Peršić za IN Magazin svoje iskustvo s trudnoćom.

Glumica i natjecateljica popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' sretnu vijest otkrila je u prošloj epizodi, odmah nakon svoje upečatljive transformacije u legendarnog Dinu Dvornika. Mada je trudna pet i pol mjeseci, a nosi djevojčicu.

- Imam i ime, ali neću vam ga govoriti, samo ću vam reći da će ime biti jako originalno. Čak sam ju htjela nazvati kao ja, ali ipak neću - priznala je.

O svom partneru je i dalje tajanstvena.

- Aaa pa polako ćete saznati. Jako se volimo, kao tinejdžeri smo, jako zaljubljeni i i jako sam sretna. Mi smo zajedno sad već godinu i mjesec dana, 13 mjeseci otprilike. Kad to prepoznaš ne treba ti puno vremena da skužiš da je to to - ističe Mada.

- Ja vjerujem u svemir i u Boga i da te to nekako pospoji kad je vrijeme za to. Jer i inače gledam ljude po energiji, a ne onom što pričaju - dodala je.

Ranije je otkrila da su ona i partner iznimno sretni zbog prinove.

- Prvih dana kad sam saznala vijest bila sam malo zbunjena, ali jako zadovoljna. Saznali smo na Božić točno u ponoć. Odmah sam rekla svima za božićnim ručkom. Nisam ništa čekala ona tri mjeseca - priznala je Mada za Showbuzz.

Partneru je sretnu vijest rekla istog trena, a on se rasplakao od sreće i otkrio da će njihova beba biti 'najvoljenija na svijetu'.