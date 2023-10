Memoari Britney Spears prisilili su Justina Timberlakea na jedan potez: 'Dobivao je puno mržnje'

Cijeli svijet bruji o memoarima 'The Woman in Me' pop zvijezde Britney Spears (41) koja u njima iznosi detalje iz privatnog života. Pjevačica je otkrila kako joj je bivši dečko, pjevač Justin Timberlake (42), dao da popije pilulu za pobačaj. Iznijevši to u javnost, Justina su pratitelji počeli napadati na društvenim mrežama radi čega je bio prisiljen ugasiti komentare na svim objavama.

- Justin je ovu odluku donio zbog komentara punih mržnje i odvratnih stvari koje su mu ljudi pisali - prenosi Page Six od izvora bliskoga pjevaču.

Britney piše kako Justin nimalo nije bio sretan s njezinom trudnoćom, smatrao je kako su oboje bili premladi za odgajati dijete pa joj je dao tablete za pobačaj i poručio joj da će biti dobro.

- Otišla sam u kupaonicu i ostala tamo satima. Nastavila sam plakati i vrištati dok sve nije bilo gotovo. Ne sjećam se kako je završilo, ali sjećam se, 20 godina kasnije, boli i straha - napisala je pjevačica u svojim memoarima zbog čega Justin trenutačno trpi masovne napade na društvenim mrežama.

Iako je na svom Instagram profilu Justin ukinuo mogućnost komentiranja, korisnici aplikacije X ga ne prestaju 'hejtati'.

- Činjenica da je Justin Timberlake tražio od Britney Spears da pobaci, prisilio ju je da to učini kod kuće jer nije želio u novine, a zatim sjedio i svirao gitaru dok je ona ležala na podu kupaonice od bolova. Taj čovjek je više nego mrtav za mene - oštro je napisala jedna korisnica.

- Trenutačno slušam audio knjigu Britneyne autobiografije i Justin Timberlake mora platiti za svoje zločine - poručio je korisnik X-a.

- Pročitajte Britneynu biografiju. Prilično jednostavna književna ponuda, gotova za 2 sata. Sada želim prebiti Justina Timberlakea - napisala je jedna od korisnica.