Memoari Britney Spears prodali se u 1,1 milijuna primjeraka

Pjevačica Britney Spears (41) nedavno je objavila memoare 'The Woman in Me' koji su postali bestseler. U srijedu se knjiga našla na prvom mjestu liste bestselera publicistike New York Timesa. Britney se velikim uspjehom pohvalila na X-u.

- Hvala svim obožavateljima, to mi beskrajno znači!!! Volim vas sve - poručila je.

Foto: Beverley Rouse/PRESS ASSOCIATION

Njena se knjiga prodala u 1,1 milijun primjeraka u SAD-u, prema izdavaču Gallery Books. Tako su memoari postali druga najprodavanija knjiga ove godine, dok je na prvom mjestu još uvijek 'Rezerva' koju je napisao princ Harry.

Spears je u svojim memoarima otkrila šokantne detalje iz svog života. Pričala je o skrbništvu koje je njen otac ima nad njom, a otvorila je i dušu o vezi s Justinom Timberlakeom. Opisala je i prekid trudnoće kad su njih dvoje bili u vezi jer on nije tada bio spreman postati otac. Britney je imala 19 godina, a Justin joj je, kako ona tvrdi, dao pilule za prekid trudnoće. Navela je kako se boli i danas prisjeća. Njena trudnoća i pobačaj su do nedavno bili čuvani u potpunoj tajnosti pa čak ni njena obitelj nije znala za to.

Foto: MPNC

- Bilo je važno da nitko ne dozna za trudnoću ili pobačaj, što je značilo da sve radim kod kuće - napisala je Britney pa dodala:

- Nastavila sam plakati i jecati dok sve nije završilo. Trajalo je satima i ne sjećam se kako je završilo, ali sjećam se, 20 godina kasnije, boli i straha.

