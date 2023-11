Sinovi Britney Spears šokirani njezinim memoarima: 'Dečki su stvarno zabrinuti za mamu...'

Memoari pjevačice Britney Spears (41) zaintrigirali su mnoge, a posebno su ganuli njezinog bivšeg supruga Kevina Federlinea (45) i njihova dva sina Seana Prestona i Jaydena Jamesa. Upravo je memoare Spears posvetila njima.

- Dečkima, koji su ljubavi mog života - stoji u posveti.

'The Woman in Me' priča o njezinim vezama i životu, a posebno je javnost šokirala s detaljima odnosa kojeg je imala s Justinom Tiberlakeom, uključujući i to kako je otkrila da je prekinula trudnoću jer on nije bio spreman biti otac.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Britney je jecala na podu kupaonice, a Justin joj je predložio da popije pilule za prekid trudnoće.

Ovaj traumatični događaj bio je 'uznemirujuć' za njezine sinove i 'težak' za čitanje – nije poznato jesu li sinovi znali za to prije objave knjige.

Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

- Prekid trudnoće je bio jedna od stvari u knjizi koje su ih najviše uznemirile - rekao je izvor za OK o navodnoj reakciji sinova.

- Bilo je to teško za njezine sinove koji su bili u srodstvu s nerođenim djetetom to pročitati - nastavio je izvor.

Britney ima narušen odnos sa sinovima, ali izvor tvrdi da sinovi smatraju da je ova knjiga 'previše' i da odmaže u popravljanju njihova odnosa.

- Oni smatraju da je knjiga previše. Ako Britney želi ponovno uspostaviti vezu, smatraju da ona to radi na pogrešan način - dodaje se.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Inače, Sean i Jayden žive na Havajima sa svojim ocem koji ima skrbništvo nad njima, a preselili su se ranije ove godine uz dopuštenje majke.

Kevin je također 'šokiran' kako je prikazan u memoarima, a pjevačica je rekla kako ih je napisala kako bi završila to poglavlje života.

Foto: Profimedia

- Dečki su stvarno zabrinuti za svoju mamu. Uvijek su se nadali da će imati odnos s njom jednog dana, ali knjiga ih je još više udaljila i teško je znati što se događa sada. Jako je tužno - navodi se dalje.

Podsjećamo, Kevin i Britney rastali su se 2007. godine nakon dvije godine braka i njezin odnos s dečkima bio je napet godinama – vjeruje se da nisu imali kontakt najmanje godinu dana.

Britney je priznala u memoarima da nije imala pojma 2004. godine kada je upoznala Kevina da on ima obitelj i bebu na putu.