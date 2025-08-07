Obavijesti

VELIKO IZNENAĐENJE

Mentor Marinko će na Farmu dovesti posebnu gošću: 'Šok!'

Mentor Marinko će na Farmu dovesti posebnu gošću: 'Šok!'
Marinkov dolazak iznenadit će sve jer radovi još nisu gotovi, a on im priprema veliko iznenađenje i sa sobom dovodi posebnu gošću koja će također utjecati na ocjenu zadatka

Jutro na imanju kreće vrlo užurbano jer vrijeme curi, a posla s tjednim zadatkom, izradom glamping kućice, još itekako ima. Bliži se Marinkov dolazak, no nitko ne zna kad ga uistinu očekivati pa će se raditi punom parom, no neki će naći vremena i za kritike.

„Rekao je da će jučer biti gotovo. Tako je, kako je“, nervozan će biti vođa Davor gledajući oko sebe daske i svoje podanike.

Radnu akciju prekinut će dolazak voditeljice Nikoline Pišek jer vrijeme je za odabir drugog duelista. Tko je matica, tko su pčelice, tko šefuje, a tko ne pomaže dovoljno – sve to voditeljici će pokušati objasniti kandidati tijekom glasanja.

Marinkov dolazak iznenadit će sve jer radovi još nisu gotovi, a on im priprema veliko iznenađenje i sa sobom dovodi posebnu gošću koja će također utjecati na ocjenu zadatka.

'FARMA' Izbor prvog duelista izazvao je veliko iznenađenje na imanju: 'Plan nije uspio, prejaki su...'
Izbor prvog duelista izazvao je veliko iznenađenje na imanju: 'Plan nije uspio, prejaki su...'

„Šok i nevjerica!“ poručit će farmeri i ubaciti u višu brzinu kako bi pokušali dovršiti sve – ili barem većinu.

KAMEN SPOTICANJA Kalkulacije na Farmi: 'Ja sam se predomislila oko glasanja...'
Kalkulacije na Farmi: 'Ja sam se predomislila oko glasanja...'

Tko je drugi duelist i što to mentor sprema farmerima, pokazat će nova epizoda, večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

