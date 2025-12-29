Obavijesti

PUT DO FINALA

Mentorski tanjuri odlučuju sudbinu kandidata Masterchefa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
7
Foto: Nova TV

U polufinalu osme sezone MasterChefa troje kandidata suočit će se s repliciranjem mentorskih jela u izazovu koji traži vrhunsku tehniku, organizaciju i potpunu kontrolu vremena

Polufinale MasterChefa 2025. večeras će donijeti sučeljavanje troje kandidata – Otta Grundmanna, Endrine MuqajAntonije Rittuper – koji su se svojim radom i upornošću izborili mjesta na korak do završnice osme sezone. Njihove će vještine, znanje i sposobnost organizacije procjenjivati žiri u sastavu chefova Gorana Kočiša, Marija Mihelja i Stjepana Vukadina, a pred njima će biti zadatak koji ne ostavlja prostor za prosječnost.

Atmosfera među polufinalistima bit će istodobno napeta i uzbudljiva. Endrina će u svoj prepoznatljiv stil unijeti dozu humora i samopouzdanja: „Mi smo zapravo dva praščića i vuk, a ja ću otpuhati i srušiti kuće, tako da sam ja taj vuk.“ 

Antonija će naglasiti koliko je put do ovoga trenutka bio poseban: „Mnogi su o ovome sanjali, a mi smo se tome najviše približili.“

 Otto će pak pokazati fokus na disciplinu: „Idemo jako, u prošlom izazovu sam vidio otprilike dokle mogu, a sada ću dati još više od sebe.“

Foto: Nova TV

Uoči kuhanja, chef Stjepan jasno će postaviti kriterije

- Ne tražimo dobro, ni odlično, tražimo vaše najbolje. Samo najbolje kuhanje može vas odvesti do finala - reći će, naglašavajući da će se u ovom krugu posebno gledati kako kandidati razmišljaju, planiraju i upravljaju vremenom. Upravo će se za ulazak u samu završnicu testirati njihovo znanje i vještine, ali najviše organiziranost u kuhinji jer bit će posebno izazovno pripremiti sve zadane komponente.

SELMA SE POZDRAVILA S NATJECANJEM Otto zauzeo posljednje mjesto u polufinalu 'MasterChefa'! 'Bilo je dosta izazovno kuhanje'
Otto zauzeo posljednje mjesto u polufinalu 'MasterChefa'! 'Bilo je dosta izazovno kuhanje'

Zadatak koji ih čeka bit će repliciranje jela njihovih mentora. Na stolu će se nalaziti tri zvona, a ispod svakog od njih jelo s jasnim identitetom i snažnom pričom. Prvo jelo, amuse-bouche chefa Stjepana, predstavljat će Dalmaciju u tri mala zalogaja: dekonstrukciju soparnika, riblji zalogaj te mesni zalogaj tingul, ovoga puta u dekonstruiranoj verziji s prepelicom. Hladno predjelo chefa Marija nosit će naziv „Zagrebački vrt“, dok će chef Goran pripremiti „Slavonsku šumu“ s jelenom à la Wellington.

Foto: Nova TV

Kandidati će za cijeli zadatak imati 120 minuta, u kojima će morati precizno pratiti tehniku i razumjeti filozofiju svakog tanjura. U ovom krugu neće biti dovoljno samo kuhati dobro – tražit će se potpuna kontrola vremena i sposobnost da se pod pritiskom izvuče maksimum.

No, samo će dvoje uspjeti napraviti korak dalje i izboriti mjesto u velikom finalu, dok će za jednog kandidata put ovdje završiti, stoga ne propustite polufinale MasterChefa večeras u 20.20 na Novoj TV!

Foto: Nova TV

OSTALO

