Mentorski tanjuri odlučuju sudbinu kandidata Masterchefa

Polufinale MasterChefa 2025. večeras će donijeti sučeljavanje troje kandidata – Otta Grundmanna, Endrine Muqaj i Antonije Rittuper – koji su se svojim radom i upornošću izborili mjesta na korak do završnice osme sezone. Njihove će vještine, znanje i sposobnost organizacije procjenjivati žiri u sastavu chefova Gorana Kočiša, Marija Mihelja i Stjepana Vukadina, a pred njima će biti zadatak koji ne ostavlja prostor za prosječnost.

Atmosfera među polufinalistima bit će istodobno napeta i uzbudljiva. Endrina će u svoj prepoznatljiv stil unijeti dozu humora i samopouzdanja: „Mi smo zapravo dva praščića i vuk, a ja ću otpuhati i srušiti kuće, tako da sam ja taj vuk.“

Antonija će naglasiti koliko je put do ovoga trenutka bio poseban: „Mnogi su o ovome sanjali, a mi smo se tome najviše približili.“

Otto će pak pokazati fokus na disciplinu: „Idemo jako, u prošlom izazovu sam vidio otprilike dokle mogu, a sada ću dati još više od sebe.“

Uoči kuhanja, chef Stjepan jasno će postaviti kriterije.

- Ne tražimo dobro, ni odlično, tražimo vaše najbolje. Samo najbolje kuhanje može vas odvesti do finala - reći će, naglašavajući da će se u ovom krugu posebno gledati kako kandidati razmišljaju, planiraju i upravljaju vremenom. Upravo će se za ulazak u samu završnicu testirati njihovo znanje i vještine, ali najviše organiziranost u kuhinji jer bit će posebno izazovno pripremiti sve zadane komponente.

Zadatak koji ih čeka bit će repliciranje jela njihovih mentora. Na stolu će se nalaziti tri zvona, a ispod svakog od njih jelo s jasnim identitetom i snažnom pričom. Prvo jelo, amuse-bouche chefa Stjepana, predstavljat će Dalmaciju u tri mala zalogaja: dekonstrukciju soparnika, riblji zalogaj te mesni zalogaj tingul, ovoga puta u dekonstruiranoj verziji s prepelicom. Hladno predjelo chefa Marija nosit će naziv „Zagrebački vrt“, dok će chef Goran pripremiti „Slavonsku šumu“ s jelenom à la Wellington.

Kandidati će za cijeli zadatak imati 120 minuta, u kojima će morati precizno pratiti tehniku i razumjeti filozofiju svakog tanjura. U ovom krugu neće biti dovoljno samo kuhati dobro – tražit će se potpuna kontrola vremena i sposobnost da se pod pritiskom izvuče maksimum.

No, samo će dvoje uspjeti napraviti korak dalje i izboriti mjesto u velikom finalu, dok će za jednog kandidata put ovdje završiti, stoga ne propustite polufinale MasterChefa večeras u 20.20 na Novoj TV!

