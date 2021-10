More, more, more, more, o more i tako još otprilike pedesetak puta. Nisu to stihovi 'skitnice' Jasne Zlokić, ali niti Zorice Kondže čije ime je bilo točan odgovor na pitanje o tome tko pjeva ovu slavnu pjesmu u zabavnoj emisiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je točno isto kao da na pitanje 'Tko pjeva pjesmu 'Ima jedan svijet'? odgovor bude Meri Cetinić - poručila je na društvenoj mreži ljutito glazbenica koja potpisuje 'najslavniju' himnu o moru.

S Meri su se složili i njeni pratitelji i obožavatelji.

- Živimo u svijetu u kojem je površnost način života, tako da ovakvi gafovi nisu ništa neobično ili zabrinjavajuće ... Nekad si za to dobio otkaz, danas te unaprijede... Bolesna vremena - poručila je pratiteljica.





Nije ovo prvi puta da su Meri Cetinić zamijenili s drugim kolegicama s estrade. Često je znaju pomiješati upravo s Jasnom Zlokić.

- Ova manipulacija i svinjarija se ponavlja već jako dugo po medijima. Stave sliku Jasne Zlokić i napišu da sam to ja. Tako mi prošle godine za moj jubilarni koncert za 40 godina samostalne karijere, novinarka iz našeg poznatog časopisa zatraži intervju, ali da me slika sa unučicom, iako je ja nemam, al' ima Jasna. Ili dođe novinarka iz Zagreba i napravi cijelu reportažu s mojim slikama u Blatu na Korčuli i onda objavi tekst u kojem se cijelo vrijeme spominje kako 'skitnica' provodi svoje vrijeme u Blatu - napisala je prošle godine.

- Ili, izađe LP s najvećim hitovima osamdesetih i među njima 'Samo simpatija' s mojim imenom, a na naslovnici ploče velika fotografija Jasne Zlokić, iako na ploči nema nijedna njena pjesma. Eto, i na križaljci čitatelji trebaju napisati moje ime, iako je na slici Jasna!? Sve to slučajno!? - dodala je.