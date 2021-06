Tužnu vijest na društvenim mrežama u utorak je podijelila glazbenica Meri Cetinić (67). U dirljivoj poruci oprostila se od kćeri Ivane Burić, koja je, kako je napisala, umrla u 44. godini u splitskoj bolnici.

POGLEDAJTE VIDEO: Meri i Ivana pjevale su skupa

- S neizmjernom boli javljam da je moja ljubljena kći Ivana Burić preminula jučer u KBC-u Split u 44. godini. Bila si moj dragulj, tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talenat, humor... činile su naš život sretnim, prepun ljubavi... Opaka bolest je prijetila, ali smo je savladavale zajedno... Ovaj put je bila jača, nismo uspjele, sunce moje i dragi Bog te je uzeo k sebi u svoj zagrljaj, prema nebeskim visinama, zvijezdama... a tvojoj neutješnoj majci ostavio najdublju tugu... Tvoje stotine puta ponavljano ‘Mami, I love you’ odzvanjat će u mom srcu zauvijek! Počivaj u miru Božjem, najdraža moja Ivi... - napisala je shrvana majka Meri Cetinić.

Ivana i Meri zajedno su zapjevale pjesmu 'Ako trebaš jesen', koja je objavljena 2012. godine. U komentarima su ih hvalili: 'Jako lipa pisma, tekst ne može lipši, a Meri i Ivana su za čistu desetku'.

Meri je Ivanu odgojila kao samohrana majka i bila je iznimno sretna što je Ivana odabrala glazbu kao svoj životni poziv i što su imale priliku surađivati zajedno. Često je isticala koliko su povezane i kako se dobro slažu.

- Nije bilo lako, jer uz moj posao koji traži puno predanosti, koncentracije, obveza... trebalo je imati i osjećaj vremena za njezine potrebe. Bila je divno dijete i brzo se priviknula na moj tempo života - rekla nam je svojedobno Meri.

Majka i kći oduvijek su se oslanjale jedna na drugu i imale posebnu vezu. Ivana je nastavila stopama majke Meri. Bila je profesorica glazbene kulture i surađivala je s Meri, s kojom je snimila album “Dozvoli mi”, a radila je i s ostalim zvijezdama, poput klape Intrade i Saše Lozara, za koje je pisala pjesme. Tomislav Bralić iz klape Intrade zatečen je preranim odlaskom svoje kolegice.

- Čuo sam kasno sinoć da je Ivana umrla. Ivaninu pjesmu koju je napisala, ‘Sritan čovik’, često smo pivali. Pogodilo me to da je više nema, ne znam što reći. Bila je mlada. Iskrena sućut Merici i cijeloj obitelji od mene i klape Intrade - rekao nam je Bralić.

Pjevačica Jasna Zlokić također je potresena viješću o Ivaninu odlasku.

- Nisam se čula s Meri, vijest sam sinoć kasno doznala. Javili su mi prijatelji iz Splita. Još je rano da smetam Meri, a i treba se pripremiti za to. Ivanu sam, naravno, znala. Ivana je jedno divno, toplo biće, milo, muzikalno, obrazovano. Da tako brzo ode, baš tuga. To je iz dubine srca, baš sam tužna i tako bolna. Dijete je to. To je strašno bolno, za Mericu sigurno pogubno. To je teška bol i teška rana koja sigurno nikad zacijeliti neće - rekla nam je potresena Jasna Zlokić. U šoku je i glazbeni menadžer Zoran Škugor.

- Ivanu sam prvi put upoznao u njihovu stanu u Zagrebu. Poslije smo se sreli kad je nastupala s Meri, koja je imala viziju da postane kantautor. Bila je jako pristojna i draga - rekao nam je Škugor.

Drugi estradni menadžer Ivica Bubalo kaže nam da je Ivana bila glazbeno iznimno talentirana.

- Bila je veliki glazbeni talent, malo povučena, nije se voljela medijski eksponirati. Bila je talentirana kao i majka, i isto tako samozatajna kao majka. Premlada je umrla, od nje sam očekivao velike stvari - rekao nam je Bubalo.