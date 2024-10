Meri Cetinić posvetila je dirljivu objavu pokojnoj kćeri Ivani: Moj divni anđele, čuvam te u srcu...

Danas je tvoj rođendan, divni anđele moj, ljubavi i ljepoto. Čuvam te u srcu kao najveće blago, prisjetila se Meri Cetinić (71) na Facebooku svoje pokojne kćeri Ivane, koja bi danas proslavila 48. rođendan.

Ivana je preminula u lipnju 2021. godine u splitskoj bolnici nakon teške bolesti. Imala je 43 godine, a tužnu vijest potvrdila je njezina majka Meri.

- S neizmjernom boli javljam da je moja ljubljena kći Ivana Burić preminula. Bila si moj dragulj, tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talenat, humor...činile su naš život sretnim, prepun ljubavi...Opaka bolest je prijetila, ali smo je savladavale zajedno...Ovaj put je bila jača, nismo uspjele, sunce moje i dragi Bog te je uzeo k sebi u svoj zagrljaj, prema nebeskim visinama, zvijezdama - napisala je Cetinić tada na Facebooku.

Vela Luka: Meri Cetinić zapjevala je na kocertu "Trag u beskraju" | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija

Pjevačica je nedavno otkrila kako je nakon njezine smrti mislila da više neće pjevati.

- Jedno dvije godine uopće nisam imala glasa. Pokušavala sam kao idem nešto zapjevati, ali nije izlazilo ništa. Toliko je bilo to sve zgrčeno, to je toliko strašna bol - rekla je Cetinić za IN Magazin.

Dodala je kako joj je u najtežim trenucima pomogla vjera.

- Vjera me je izliječila. Išla sam na mise, to me smirivalo. Ojačala sam, nekako prebrodila. A što reći - rekla je pjevačica, koja posljednjih godina živi u obiteljskoj kući u Blatu na Korčuli.

- Bilo mi je previše gužve, gradova, televizije, medija, studija, jednostavno mi to više nije bilo važno. Bila sam u velikoj boli, tuzi i trebalo je vremena da se čovjek nekako digne i nastavi živjeti dalje. Morala sam sama nekako se sa svim tim izboriti i naći ponovo svoj mir i dignuti se ponovo, hodati i to vam je to. Tko će vas, morate sami - zaključila je.

Dubrovnik: Gala koncert Vjeruj u ljubav | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Meri je Ivanu rodila s 23 godine te odgojila ju je kao samohrana majka. Bila je sretna što je Ivana odabrala glazbu kao životni poziv i što su imale priliku surađivati.