Meri Goldašić: 'Nisam htjela reći mužu da imam dijete iz prvog braka. Bilo me strah da će otići'

Priča ide ovako, mi kad smo se upoznali, ja sam glumila nedostižnu, nisam mu htjela reći ni svoje ime. To je bilo nakon mog razvoda i ja nisam htjela imat nikakvog frajera, započela je Meri Goldašić u svom TikTok videu povodom Dana očeva, u kojem je objasnila kako je svom sadašnjem partneru priznala da ima sina iz prethodnog braka.

Oduševila se reakcijom

- Ja se zaljubila i moram ja njemu reći da imam dijete. Taj dio sam preskočila jer nisam mislila da će se on uopće zadržat u mom životu kako to obično biva. I ja njemu kažem da imam sina, a on stane i kaže mi: 'Ja imam nećaka kojeg jako, jako volim'. To mi je bila prelijepa reakcija - priča Meri.

Foto: Privatni album

'On ne pravi razliku među djecom'

Nastavila je kako suprug jednako pažnje daje njihovom zajedničkom sinu i njenom iz prijašnjeg braka.

- Do dana današnjeg, taj čovjek nikad nije radio razliku između Aleksandra, mog prvog sina, i Ria, našeg sina. Mi kad pričamo o imovini, nasljedstvu, on ono što je njegovo dijeli na Akija i Ria. Kad vam kažem da je čovjek najbolji otac na svijetu ja vam to kažem bez imalo uljepšavanja i malo sam vam još i rekla - iskreno je rekla.

Na kraju je imala poruku za sve žene.

- Morate naći nekoga tko će voljeti i vašu djecu. Radije budi sama nego s nekim tko tvoju djecu ne voli - zaključila je Meri.

Meri je bivša natjecateljica kulinarskog showa 'Masterchef' koju je TikToku prati više od 150.000 ljudi. Jednom je otkrila kako su ona i suprug zapravo idealna kombinacija jer na njezinu britkost i temperament, izvrsno 'paše' njegova smirenost i analitika.

Foto: Luka Dubroja