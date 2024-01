Meri iz MasterChefa prisjetila se života u Švedskoj: 'Bojala sam se! Napala me skupina muških'

U Dalmaciji su ti ljudi iskreniji, eto. A što se tiče jezičine, svjesna sam da neki to vole, neki ne. Puno sam se puta u životu pokušala 'prikočiti', no ne ide mi, pa ću ostati - iskrena i s brzim jezikom. Rekla je to Meri Goldašić za Radio Mrežnicu, o razlici između Dalmatinaca i ljudi u unutrašnjosti Hrvatske.

Natjecateljica šeste sezone kulinarskog showa 'MasterChef' živjela je izvan Hrvatske. U Švedskoj, Danskoj i uvijek, kaže, govorila kako nikad ne bi živjela na selu. To joj je bilo dosadno, voljela je gradsku vrevu. Ipak, ljubav ju je na kraju odvela u Belajske Poljice.

- Sad mi je tu dom. Fatalan je bio jedan Dugorešanin, njih valjda tako 'rade', drilaju od malih nogu, da moraju neku dovest ovdje da se 'množe', da Belajske Poljice preuzmu cijeli svijet - rekla je kroz smijeh.

Bojala se živjeti u Švedskoj

Dio života provela je u Skandinaviji. U Skandinaviju ju nije tjerala želja odnosno 'trbuhom za kruhom' već želja za novim vidicima, upoznavanjem ljudi i društava. Od svih gradova najviše joj se ipak svidio Kopenhagen. Za Švedsku je ne vežu tako lijepa sjećanja.

- Tamo je postalo opasno živjeti za žene, pogotovo one koje nisu muslimanke. Reći ću to. Švedska više nije kao što je bila, jednom sam ujutro išla na posao i skupina više muškaraca me opkolila, napala. Počela sam vikati im da imam muža i troje djece, iako sam imala tad jedno, ali sam znala da moram nešto reći da izazovem njih da ne kreću. Jako puno žena doživljava tamo nasilje, silovanja, šteta je da naše ljude tu na Balkanu to ne zanima previše - ispričala je.

Foto: Instagram

Priznala je kako se nikad nije bojala izazova. Shvatila je, kaže, da se u životu moraš boriti.

- Od muškarca bez ambicije u životu je gora samo žena koja se za muškarcem 'šlepa' - rekla je Meri savjetujući ženama da čim više ulažu u sebe, obrazovanje, rad i uvijek imaju 'svoj' novac.

- Ako s 30 godina nemaš nikakvu ambiciju, trebaš tražiti takvu ženu kojoj je dovoljan takav život da žive nešto ispod prosjeka. Ja osobno ne bih pristala na takvog muškarca. Ili bi me kočio ili bi se muškarac uz mene osjećao loše. Život u kojem žena traži torbe i ručkove je beznačajan i tužan, imamo oko sebe ljude koji tako žive i lažu sebe da je to dobro. I mi smo bili u kreditima, svađali se, borili da ne ostanemo u rupi. Imali smo uspone i padove, a odnos najviše pati kad nema love - zaključila je.

Foto: Instagram

Otkrila je kako su ona i suprug zapravo idealna kombinacija jer na njezinu britkost i temperament, izvrsno 'paše' njegova smirenost i analitika.