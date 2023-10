Meri napustila 'MasterChef' pa kroz suze priznala: 'Gotovo je, gorak neki osjećaj. Falit će mi'

Kad se svima svojim vedrim duhom zavukla pod kožu, Meri je osjetila nostalgiju za svojim domom i svojom djecom. Iako se kuhanjem borila do samog kraja, ipak su njezino slatko i slano jelo bili najlošije ocijenjeni, pa je Meri ta koja završava svoje MasterChef putovanje.

- Gotovo je. Gorak neki osjećaj. Na sreću bila sam okruženo ekstra kvalitetnim ljudima, i svi će mi nedostajati. Imam predivno iskustvo iza sebe - rekla je Meri.

U stres testu se našla s Josipom, Gaiom i Miroslavom te su za zadatak imali replicirati slano jelo chefa Gorana Kočiša i slatko jelo pastery chefa Tibora Opačića. Dva su to chefa koja rade zajedno u istoj kuhinji, Chef Kočiš donio je kontinentalnoj gastronomiji prvu, dugo sanjanu Michelinovu zvjezdicu, pa su bili pod još većim pritiskom pripremiti njegovo jelo – fiš paprikaš.

- Ne trebate težiti loviti zvjezdice, ako ste dovoljno dobri, one će doći vama - kazao im je chef Kočiš.

- Kod pravog fiša ljutina će kroz dvije do tri minute otići. Kod jela s ribom uvijek postoji caka, a to su kosti. Pozornost bi trebalo obratiti i na to da se fiš ne kuha s kožom - napomenuo im je chef Kočiš.

- Kod tijesta u tartu važno je da ne bude ni predebelo ni pretanko. Treba paziti i da karamel ne pređe u gorčinu - rekao je pastery chef Opačić koji im je za repliciranje donio slatko jelo.

Iako je mogla, Lara nije dala svoj imunitet nikome, a kandidati su izabrali svoje pomoćnike. No, s obzirom na to da je još uvijek u tijeku ciklus parova, pomoćnici su kuhali s kandidatima u stres testu. Ipak, ovoga puta ispala je samo jedna osoba.

- Ne postoji stres test koliki je stres biti odvojen od svoje djece - kazala je Meri, ali napomenula da neće odustati nego kuhati do kraja.

Dok su kuhali, chefovi su ih obilazili i pričali o tome što trenutačno rade. Žiriju i gostima se jako svidjelo kako su kandidati kuhali i ustvrdili su da su svi tanjuri jako dobri. Stoga su odmah odlučili otkriti tko je pripremio najbolje tanjure slatkog i slanog jela, a radilo se o Josipu koji je kuhao s Larom.

- Drago mi je da nisam osramotio svoju ekipu iz Moslavine s kojima sam dane proveo na ribičiji - rekao je Josip.

Meri s najmanjim brojem bodova napustila je MasterChef kuhinju. Vrijeme je da se vrati svojim dečkima, na rođendan svog sina.

- Nikad se nisam više veselila kuhanju bolognesea - rekla je za kraj.