Metropolitan opera zbog pandemije otkazuje sve produkcije do kraja godine

Devetomjesečna pauza, najdulja u posljednjih stotinu godina, slavnu opernu kuću dovodi u vrlo teško financijsko stanje. NYT piše kako se pretpostavlja da će tvrtku to stajati gotovo 100 milijuna dolara

<p>Jedna od najpoznatijih i najprestižnijih opernih kuća u svijetu, njujorška Metropolitan opera, zbog pandemije koronavirusa otkazala je sve predstojeće produkcije do kraja prosinca, objavila je u utorak uprava Meta.</p><p>Zbog takve će odluke brojni umjetnici i pomoćno osoblje biti bez posla dulje vrijeme. Met je svoja vrata, zbog mjera karantene zatvorio još 11. ožujka.</p><p>- Fizički razmak i održavanje opernih izvedbi jednostavno ne idu zajedno - rekao je generalni direktor Metropolitana, Peter Gelb u video snimci objavljenoj na internetskoj stranici Meta.</p><p>- I nije riječ samo o brizi za publiku, već i za zdravlje naših zaposlenika i gostujućih umjetnika. Ne možete na pozornici imati toliko ljudi u neposrednoj blizini i u bliskom kontaktu - kazao je za New York Times.</p><p>Odgođenu sezonu 2020. - 2021. uprava Meta kani započeti posebnim gala koncertom u Novogodišnjoj noći, no pojedinosti u tomu će biti naknadno objavljene. </p><p>Devetomjesečna pauza, najdulja u posljednjih stotinu godina, slavnu opernu kuću dovodi u vrlo teško financijsko stanje. NYT piše kako se pretpostavlja da će tvrtku to stajati gotovo 100 milijuna dolara izgubljenog prihoda.</p>