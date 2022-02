Mia Dimšić (29), pobjednica ovogodišnje Dore i nova predstavnica Hrvatske na Eurosongu u Torinu, susrela se s brojnim kritikama nakon izvedbe pjesme 'Guilty pleasure'. Korisnici društvenih mreža okrivili su pjevačicu da je plagirala pjesmu Taylor Swift. Za RTL Danas, Mia je nakon natjecanja odgovorila na takve komentare.

POGLEDAJTE VIDEO

- Ljudi često govore da je nešto plagijat. A da bi nešto bilo plagijat mora imati bilo koji dio melodije ili akorada ili teksta zajedničkog. Ovdje to, matematički, nije slučaj i to je vrlo lako usporediti i svaki glazbenik bi znao da to nije - rekla je pjevačica pa dodala:

- Slažem se da atmosfera podsjeća i slažem se da su mi albumi Folklor i Evermore Taylor Swift bili velika inspiracija. Mislim to su albumi koje ja slušam od 2020., ono kad je bila pandemija, stalno sam u njima, tako da je to nešto što mi se sviđa, to je zvuk koji mi je odličan i svaka usporedba s Taylor Swift je veliki kompliment.

Podsjetimo, već nakon same izvedbe pjevačice na društvenim mrežama moglo se naći mnoštvo kritika. Mnogi od korisnika smatraju da je pobjednička pjesma plagijat, odnosno da jako podsjeća na stari hit poznate pjevačice Taylor Swift, 'Willow'. Na TikToku čak kruži video u kojemu su gledatelji 'smiksali' dvije glazbene trake kako bi vidjeli koliko su slične.

- Taylor želi svoju pjesmu natrag - samo je jedan od brojnih komentara koji se mogu pronaći na Internetu.