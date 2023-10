Mia je s motocross staze stigla u 'Superstar' pa oduševila žiri: Ti si jaka žena, ali i ranjiva. Divno

Prva je pred žiri 'Superstar' stala Mia Ribić (18) iz Velike Kladuše, peterostruka prvakinja Hrvatske u motocrossu u muškoj konkurenciji, što je apsolutno oduševilo žiri.

Mia je za prvu pjesmu odabrala 'Girl on Fire' Alicije Keys, koju je i odsvirala na gitari.

- Vidi, jedno je sigurno. Svi potencijalni tvoji momci su se sad tako uplašili pošto voziš bike, pjevaš savršeno i sviraš gitaru. Sve što treba raditi jedan momak, ustvari. Još mi malo nedostaje da se otvoriš, ali to će mislim već s drugom pjesmom biti malo bolje - Filip je bio zadivljen, a složili su se i ostali.

Foto: privatna arhiva

Mia je otpjevala i a capella verziju pjesme Olivije Rodrigo 'Happier', koja im se svidjela još više!

- To je prekrasno, to je to! - kratka i jasna je bila Nika.

Foto: RTL

Tončija je šokirala činjenica da je Miji ovo prvo glazbeno iskustvo:

- Dokazala si da si jaka žena, ali i ranjiva. Druga pjesma je pokazala tvoju ranjivost i to je prekrasno.

Foto: RTL

Severina je također imala samo riječi pohvale za mladu Miju.

- Mislim da si nas sve ovdje kupila. Malo je takvih žena. Ja te želim vidjeti i slušati još - zaključila je Severina, a Mia je prošla dalje uz četiri 'da'.

Nakon audicije Filip je izašao iz studija te upoznao Mijinu obitelj.

- Ti si tatin sin - rekao je kroz osmijeh kada mu je Mia pokazala video na kojemu vozi motor.