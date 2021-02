Dora, izbor hrvatske pjesme koja će nas predstavljati na ovogodišnjoj Euroviziji, održava se 13. siječnja u Opatiji. Među izvođačima je i mlada pjevačica Mia Negovetić (18).

Mia je na društvenim mrežama objavila video iz jednog riječkog frizerskog salona. Čini se kako su u tijeku pripreme za Doru budući da je Mia pokazala novu frizuru te je imala našminkano lice.

- Test, test - napisala je Mia.

Jedna ju je pratiteljica usporedila s pjevačicom Magazina Andreom Šušnjarom (33), dok su joj drugi pisali komplimente.

- Predivna si, kao anđeo - piše u komentarima.

Mia će na Dori pjevati pjesmu 'She's Like a Dream', a godinu dana ranije predstavila se pjesmom 'When it Comes to You'. Pobjeda joj je izmaknula za dlaku.