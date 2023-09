Mia Negovetić svojim fanovima otkrila sve tetovaže: 'Na jesen ću popuniti cijelu lijevu ruku'

Pjevačicu Miu Negovetić (20) mnogi još uvijek pamte kao djevojčicu nevjerojatnog glasa koja je pobijedila u prvoj sezoni showa 'Zvjezdice'. Svoje slobodno vrijeme Mia je iskoristila tako što je obožavateljima odgovarala na pitanja o tetovažama i pirsingu u nosu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otkrila je kako je prvu tetovažu radila na rebrima s 18 godina i da je crtanje boljelo.

Pokazala je i dvije tetovaže na desnoj ruci, na bedru lijeve noge i velikog leptira na gornjem dijelu leđa, iza vrata.

Foto: Instagram screenshot

- Točan broj ne znam, ali imam cijelu lijevu ruku skoro cijelu popunjenu, a ići ću je dovršiti na jesen - rekla je.

Pitali su je i je li bolio pirsing na nosu te koji joj je prvi. Prvi joj je bio na pupku i priznala da je pirsinzi nisu boljeli.

Dodala je kako joj je to bila 'minimalna bol' i da sve 'ovisi o ljudima koji to rade te da se o pirsinzima treba brinuti'.

Foto: Instagram screenshot

Mnoge je zanimalo zašto se više ne želi prijaviti na Doru.

- Svi to shvaćaju kao nešto negativno kad kažem da neću više ići, ali ne kažem da je to zauvijek, jer ne mogu znati što će biti u budućnosti, nego to govorim za godinu, dvije, tri. Jako puno sam naučila o sebi u zadnje vrijeme, pogotovo od zadnje Dore na kojoj sam bila i trenutno mi je cilj napraviti svoj prvi album do kraja, imati nastupe, možda i turneju. Nikad mi nije bio životni cilj otići na Eurosong - objasnila je.

Prisjetila se i sudjelovanja u showu koji ju je proslavio.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

- Ne postoji formula za početak karijere, jer svatko ima svoj put. Nitko nema identičan glazbeni put. Ja sam počela s glazbenim showom koji mi je bio prekrasno iskustvo kroz koje sam dobila savjete koje i danas pamtim - rekla je Mia.

Da se nije počela baviti pjevanjem, Mia je priznala kako bi radila u glazbenom produkciji ili aranžiranju.

Jedno od najljepših iskustava u karijeri, mlada pjevačica je izdvojila izvođenje himne na mimohodu 2015. godine.

Foto: Josip Kopi/MORH/PIXSELL

- Imam leptiriće u trbuhu kad se sjeti koliko ju je ljudi gledalo tamo i pred malim ekranima - priznala je.

Mia je još otkrila da živi s dečkom na 'jednom prekrasnom mjestu'.