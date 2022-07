Mia podržala influencera nakon neugodnosti u trgovini: Krivo ga se tretira! Treba ga poslušati

Mia Negovetić (19) podržala je influencera Marca Cuccurina, nakon što se on požalio na neugodnost koju je doživio kada je u jednoj trgovini htio isprobati žensku odjeću.

- Znam Marca jako dugo vremena i jedino što mogu sa sigurnošću tvrditi je da on nikada nema loše namjere prema nikome pa čak i onda kada se njega krivo tretira - započela je mlada glazbenica.

- Ne lovim se ovakvih tema inače, ali mislim da on zaista ne zaslužuje da ga se predstavlja onakvog kakav on nije, već da se posluša poruka koju je htio poručiti svima (kao što i inače čini u svojim postupcima/situacijama) onima koji se susretnu ili dođu u istu situaciju u kakvoj je bio on - zaključila je Mia.

Marcu, kako on tvrdi, nisu dali da isproba žensku odjeću. Uzeo je nekoliko odjevnih predmeta i odnio ih na drugi kat trgovine kako bi ih isprobao u kabini, međutim, na putu ga je zaustavio zaštitar. Nakon toga, pokušao je ući u ženske kabine, ali tamo je doživio istu situaciju. Zaštitari su ga potom uputili voditeljici.

- Pitao sam ju gdje mogu probati, na što me ona u čudu i ispod oka pita: 'Aha te ženske stvari? Vi to za sebe je l'?'. Odbrusio sam i rekao: 'Da, želim probati, a očito ne znam gdje.' I na to je samo rekla: 'Dobro idite ovdje u ženske svlačionice' - napisao je na društvenim mrežama.

Influencer je nakon toga napisao kako ovakvo iskustvo ne želi ni najgorem neprijatelju.

