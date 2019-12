Mica Trofrtaljka: 'Branila sam se pištoljem od obožavatelja...'

Težak je kruh kafanskih pjevačica. Besane noći, razvučeni osmijeh i kad im se plače te potpetice koje izazivaju vertigo na sam pogled. No kad uspiju, tramvaj zamijene luksuznim limuzinama, a oronulu kadu svojom jahtom. Kad im netko zamjeri drugorazredne pjesme, one se sjete prvorazrednog luksuza u kojem žive. U serijalu o životu kafanskih pjevačica donosimo njihove životne priče u kojima otkrivaju tko najbolje kešira, a tko ih “zaboravlja” platiti. Mnoge su karijeru gradile upravo u zagrebačkim noćnim klubovima u vrijeme kad nije bilo popularno javno reći da si ljubitelj cajki...

Ja sam slatka, suknjica mi kratka, svi mi kažu da sam trofrtaljka, po tom stihu pjesme “Trofrtaljka” Milica Ostojić (76) dobila je nadimak Mica Trofrtaljka. Bila je najveća kafanska zvijezda 60-ih i 70-ih.

Osam godina je s mužem i djecom živjela na relaciji Frankfurt - Milićevci. Pjevala je po cijeloj Njemačkoj, Francuskoj, Austriji... U vrijeme njezine najveće popularnosti, 1965. godine, žarila je i palila po svim kafanama bivše zemlje.

- Zvali su me seks-bombom. Jedan novinar me je pitao bih li se slikala u bikiniju. Davali su mi veliki novac, ali nisam pristala - rekla je Mica.

Od tada su prošle 54 godine. Srpski mediji tvrde da je dementna i da živi u staračkom domu. Na telefonu zvuči normalno, a dobili smo je u privatnoj kući u Milićevcima, blizu Čačka. Pričalo se i da ima problema s dijabetesom, a Mica kaže da je to iza nje. Osjeća se dobro jer je smršavjela.

- Udebljala sam se, ali sad sam super. Smršavjela sam pa sad živim zdravo i kvalitetno. Imam vrt, radim kad hoću i što hoću. Dovoljno sam zaradila u životu da sad mogu lijepo živjeti - rekla je Ostojić, koju život nije mazio. Majka joj je preminula kad je imala samo pet godina, a otac se ubrzo ponovno oženio. Maćeha je puno pila, rodila je dvoje djece koje je podizala baš Milica. Tad je imala samo deset godina. Djetinjstvo pamti po svađama i tučnjavama. Otac bi došao doma, ugledao pijanu suprugu te je prebio. Milica je sve to gledala. Nije voljela ići u školu, ali je voljela glazbu. Tata joj je branio pjevati pa je Milica svašta smišljala samo da pjeva.

- Slagala sam da sam pala u školi, na podu sam se sklupčala i previjala. Bila sam kriminalac, opasan, otkako sam se rodila. Drugi đaci su se okupili, ja jaučem i vičem: ‘Slijepo crijevo’. Pa koja bi budala to napravila? Sve samo da ne idem u školu. Ali oca nikad nisam osramotila - prisjetila se.

Kao crna ovca obitelji udala se sa samo 17 godina, i to za čovjeka kojeg je dotad tri puta vidjela. Suprug Radoslav je bio njezina najveća potpora u karijeri i životu, jedini ju je podržavao u glazbenoj karijeri. Čak se i njegov brat protivio tom braku te mu nudio novoga Fiću ako je otjera i cijelu obitelj “spasi sramote”. Obećao mu je dovesti i djeci mater. Isto to nudio mu je i Miličin otac. Ogovaranja susjeda, rekla je, ne želi se ni sjetiti. Nosila je mini suknju, koljena su joj se vidjela, a danas se, priča, vide gaće.

“Kako i tu Karleušu nije sram da u narod uđe onakva”, pita se Mica.

Do prvog radnog mjesta stigla je na biciklu. Petkom je na placu prodavala s mužem, svratila u kafanu kod Dace i molila gazdu da je pusti da otpjeva dvije, tri pjesme. Ta Dacova kafana u pregrađu Čačka stvorila je novu zvijezdu zbog koje se samo koji tjedan poslije u kafani nije mogla naći prazna stolica. “Guram, guram, pa neće da uđe, moja noga u cipele tuđe”, pjevala je tad Mica. Prva je to njezina pjesma “Davorike dajke”, objavljena 1968. godine. Prodala se u 400.000 primjeraka. - Ljudi su krenuli na pijacu, a kad su u prodavaonici vidjeli moju ploču, zaboravili su zašto su došli i kupili je. Novac sam nosila u džakovima, nisam ga mogla potrošiti. Izašla sam iz sirotinje, slamare, gazila po trnju da se izvučem iz bijede i gledala samo naprijed - rekla je.

Na tom je putu uz nju bio suprug. Muža, kako je priznala, nikad nije prevarila jer je on za nju bio svetinja. Radoslav ju je pratio na svakom nastupu kako ne bi bilo neugodnih situacija. Neke, ne skriva, nije mogla izbjeći. Ali znala se obraniti.

- Jedan je momak bio neugodan i pitala sam ga: ‘Znaš li, dečko, kome si to rekao?’. On kaže: ‘Tebi’, a ja: ‘Odmah da si izašao iz kafane jer inače te nema, ubijem te za minut’. On nije htio izaći, ja uzela pištoljić iz torbice i rekla: ‘Izlazi da te moje oči ne vide’. Izašao je, pa se vratio, a ja dva metka u brdo gore, pucam. Svi pobjegoše iz kafane - ispričala je Mica.

Šest mjeseci otkako je izašla “Davorike dajte”, bivši NK Radnički iz Kragujevca igrao je kvalifikacije za Prvu ligu bivše zemlje. Stadion je bio pun i 30.000 ljudi pjevalo je “Davoriku”. Mica je postala ikona.

- Stajali su u redu kao za hlebac. Neki tamo urednici su tražili da me zabrane, govorili su da su mi pjesme šund. Čitali su tekstove, ali nijedan nije mogao reći zašto je ‘Guram, guram, pa neće da uđe’ šund. Kad ljudi kupuju cipele, moraju gurnuti nogu da je probaju - priča Mica.

Pjevala je i “Ja ga često molim, dok radi masažu, uteraj mi uteraj kola u garažu”. Ili “Traže selo da ostavim, da osetim život grada, al’ ja volim kad pred zoru, kučina ubada”.

- To je pjesma ‘Predem vunu i kučinu’. Zašto kučina? Ako ne zna omladina, neka pita vodoinstalatera - ljutito će Mica.

Bila je najveća zvijezda svih svratišta za kamiondžije, ali nije mogla ni pomisliti da bi gostovala na televiziji jer su, govorili su joj, njezine pjesme “sramotne”. No tako nije mislio Tito, koji je sjedio u prvom redu na dodjeli zlatnih i srebrnih ploča u tadašnjem Domu sindikata. Mica je pjevala svoje “Davorike dajke”. Tito je navodno tražio da otpjeva i “Nišku banju”. Upozorili su je da pazi kako se ponaša pred Titom i Jovankom, a Mica je ipak plesala, njišući pritom kukovima i svim što uz to ide.

- Cijela dvorana ju je pratila aplauzom, na čelu s Titom i Jovankom - ispričala je.

U prvom filmu “Miris poljskog cvijeća” igrala je kafansku pjevačicu, koju glavni glumac Ljuba Tadić pokušava skinuti.

- Ljuba mi priđe, treba me raskopčati, a ja ne dam. To mi je bio prvi film, nisam to voljela - rekla je Mica, koja je poslije glumila u još pet filmova. Prije šest godina je zadnji put sudjelovala u srpskoj “Farmi”, a od tada se u medijima ne pojavljuje.

