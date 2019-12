Dok rulja sipa keš, glasnice nek pucaju: 'Hrvati dobro keširaju'

Težak je kruh kafanskih pjevačica. Besane noći, razvučeni osmijeh i kad im se plače te potpetice koje izazivaju vertigo na sam pogled. No kad uspiju, tramvaj zamijene luksuznim limuzinama, a oronulu kadu svojom jahtom. Kad im netko zamjeri drugorazredne pjesme, one se sjete prvorazrednog luksuza u kojem žive. U serijalu o životu kafanskih pjevačica donosimo njihove životne priče u kojima otkrivaju tko najbolje kešira, a tko ih “zaboravlja” platiti. Mnoge su karijeru gradile upravo u zagrebačkim noćnim klubovima u vrijeme kad nije bilo popularno javno reći da si ljubitelj cajki...

Doktori i medicinske sestre bez diplome najučinkovitije su liječili početkom 2000-ih u noćnom klubu Ludnica. Bio je to jedan od rijetkih narodnjačkih klubova u Zagrebu gdje se za dobar provod čekalo u redovima. Ni pred klubom nije bilo dosadno. Zaštitari su redovito razgrtali i smirivali razuzdane goste kojima bi krv zagrijao narodnjački melos. Bio je to narodnjački klub koji su vodili gazde za koje su svi znali da ne podnose narodnjake. Danas će jedan od njih reći da nakon petog viskija čak u nekim pjesmama i uživa.

Foto: Luka Klun/PIXSELL

Kad smo otvarali klub i radili audiciju za muzičare, morao sam zvati konobaricu Janju za pomoć jer je ona jedina u tom društvu tad slušala narodnjake, priča nam to vlasnik Ludnice.

- Dakle, nisam znao muzičarima ni reći što da mi odsviraju. Janja je počela nabrajati pjesme od ‘Plave ciganke’, ‘Crnog snijega’ nadalje, pa sam je pitao zaje.... li to ona mene Mislio sam da izmišlja imena pjesama. Apsolutno nisam imao nikakve veze s narodnim pjesmama. Čak su mi išle na živce - iskreno će nam vlasnik pa nastavlja: “No imao sam prijatelja koji je držao osiguranje u drugom narodnjačkom noćnom klubu koji je radio odlično. Zbog toga sam s dva partnera odlučio da se i mi okušamo u tom poslu”.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prijatelj kojeg spominje bio je Radovan Buvač Beba (48), šef osiguranja u klubu Fontana.

- On je zapravo najzaslužniji što smo krenuli s Ludnicom. Uz njegovu pomoć i kontakte krenuli smo s tom pričom. Prije Ludnice narodna glazba se u Zagrebu puštala u Fontani i Starom Prečkom. Danas se pušta svugdje - kaže vlasnik.

Ne samo da nije podnosio cajke, nego bi bacao kasete (jer tad nije bilo CD-a) kad bi ih pronašao u autu.

- I to ne samo u svom, nego i kod prijatelja. Tako sam jednom Vladi Kasalu bacio kasetu usred vožnje. Kad je čuo da ja otvaram narodnjački klub, nije se mogao prestati smijati – rekao je.

Foto: Marin Levaj/PIXSELL

Ludnica je naglo bila zatvorena jer su je dali u najam. No novi gazde su umjesto “make overa” sastrugali sa zidova boju i sjećanje, ali ništa nisu obnovili. Ludnica je tako stajala pet godina, dok lani starog vlasnika nije uhvatila nostalgija: “Kad sam vidio kako propada, da s krova curi voda koja je napravila lokvu u srcu kluba, prisjetio sam se ludih neprospavanih noći, neprepričljive zabave i svega proživljenog. Rekao sam: ‘Ajmo probat ispočetka’. Uhvatila me nostalgija”.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Današnja Ludnica ima tek obrise nekadašnjeg kluba.

- Sve smo renovirali. Više nema masivnih orahovih stolova po kojima se plesalo i skakalo kad bi se zagrijala atmosfera - priča vlasnik.

U gluho doba noći Zagreb budnim drže uglavnom pjevačice iz Srbije. Svoje glazbeno umijeće javnosti su otkrile u srpskim talent showovima. Mnogima je dovoljan i jedan nastup kako bi ih angažirali za nastupe u klubovima. Kristina Radosavljević (28) iz Pirota nije jedna od njih. Ona si daje truda još od 2014., otkako se prijavljuje na “Zvezde Granda”, a svi je pamte po njezinoj pratnji - svekrvi.

- Svekrva je i danas moja velika podrška - kaže nam Kristina, koja vikendima nastupa u jednom zagrebačkom noćnom klubu.

Foto: Instagram

Ova prometna tehničarka po struci nikad se, kaže, nije okušala u tom zanimanju, jer od pjevanja se i ne stiže baviti drugim poslom.

- Nastupam od četiri do pet puta tjedno. Uglavnom u Beogradu i okolici, a petkom sam u Zagrebu, gdje sam počela pjevati prije godinu i pol. Ondje imamo program ‘večer pjevačica’, odlično se provodimo i publika u Zagrebu je fenomenalna. Kad radite posao koji volite i u kojem uživate ništa nije teško ni naporno – kaže Kristina, koja je od ranih dvadesetih u braku.

Foto: Instagram

Suprug joj je, kaže, velika podrška.

- Ma njemu svaka čast. Jako je teško biti suprug pjevačice s obzirom na to da nisam često kod kuće. No on ima razumijevanja za moj posao i nije ljubomoran – kaže Kristina. Kako usklađuje obiteljske obaveze s karijerom kaže: “Pa jako teško jer sam stalno na kotačima, ali kad imate normalnu osobu pored sebe koja vas podržava, sve je lakše”.

S obzirom na to da nastupa u Srbiji, BiH i Hrvatskoj, pitali smo je tko ima zmiju u novčaniku, a tko je najdarežljiviji.

- Mogu vam reći da sam baš ugodno iznenađena koliko Hrvati vole našu muziku i daju dobar keš – otkriva Kristina.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Od pjevanja, kaže, dobro živi i ima toliko posla da se ne bi ni stigla baviti još s nekim drugim poslom. S vremenom se, kaže, naučila nositi i s nemoralnim ponudama te ostalim neugodnim situacijama koje znaju iskrsnuti u ovom poslu.

- Tijekom nastupa bilo je svega i svačega, stvarno. U ovom poslu možete se nagledati svega, pogotovo kad se popnete malo više. Ali navikla sam na to i ne obazirem se. Trudim se pamtiti samo lijepe stvari – rekla je.

Odmalena je, kaže, “držala koncerte po kući” kad bi se domogla očeva mikrofona.

- Otac mi je bio pjevač pa bih mu uzela mikrofon, koji mi je bio najdraža igračka – rekla je Kristina, koja smatra da svaka od pjevačica s kojima nastupa ima posebnu energiju.

Foto: Instagram

I ove je godine nastupila na “Zvezdama Granda” i otkrila da je dobila svih sedam glasova.

- Ove godine je zaista bilo fenomenalno. Dobila sam svih sedam glasova. Komentari su pozitivni i jedva čekam emitiranje moje emisije – rekla je.

Posebno je, kaže, raduje što joj neki kažu da podsjeća na Draganu Mirković, jer joj je ona pjevački uzor. Mnogi pjevači kad uspiju kao da dobiju sinkopu kad ih se pita za nastupe u kafanama.

- Naravno da nije sramota nastupati po kafanama, Ne znam zašto neki ljudi to negiraju. Ja volim kafanu i nikad se toga ne bih stidjela – zaključila je Kristina.

