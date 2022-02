Kanadski jazz pjevač i glumac, Michael Bublé (46) i njegova supruga, Argentinka Luisana Lopilato (34) očekuju četvrto dijete. Sretnu vijest otkrili su u svom novom spotu za pjesmu 'I'll Never Not Love You'.

Isječak spota za pjesmu 'I'll Never Not Love You', prikazuje Luisanu kako budi supruga i otkriva da je trudna. Spot je, navodno, samo nastavak na Bubleov prvi spot za pjesmu 'Haven't Met You Yet' u kojem su se zajedno pojavili.

- 'Haven't Met You Yet' bio je prekrasan početak prave romanse. 10 godina kasnije, priča se nastavlja u izvanrednom nastavku 'Nikad te neću voljeti' - napisao je pjevač prethodno na Twitteru.

Američki mediji prenose kako je novi video nastavak priče te da sadrži scene iz romantičnih filmova kao što su Titanik i The Notebook.

Michael i Luisana u braku su od 2011., a zajedno imaju troje djece: sinove Nou (8) i Eliasa (6) te kćer Vidu (3). Njihovom najstarijem sinu Noi dijagnosticiran rak jetre 2016. godine, a ova vijest tada je potresla cijeli svijet. Pjevač je tada čak otkazao i cijelu turneju. Maleni se 2017. potpuno izliječio, a Buble je izjavio kako je njegovo dijete pravi heroj.