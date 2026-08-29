Ne zna se otud potječe skulptura iz Jugoslavije, no glumac je posjetio Beograd i družio se Titom, pa je moguće da ju je tom prigodom nabavio
Michael Douglas od oca Kirka naslijedio je skulpturu gole djevojčice iz Jugoslavije...
Kirk Douglas, pokojni otac glumca Michaela Douglasa i svekar glumice Catherine Zete-Jones, pobrinuo se da svi njegovi nasljednici budu zbrinuti nakon njegove smrti, uključujući i snahu.
TMZ je došao do dokumenata o zakladi koje su sastavili Kirk Douglas, koji je preminuo 2020. godine u 103. godini, i njegova supruga Anne Douglas, koja je preminula 2021. u 102. godini. Dokumenti detaljno navode koji su članovi obitelji naslijedili pojedine dijelove njihove goleme imovine.
Kirk je imao četvero djece – Michaela, Erica, Joela i Petera Douglasa – a među nasljednicima su i njegovi unuci. Prema oporuci, Michael je naslijedio 'pravokutni drveni predmet, pet vanjskih skulptura, među kojima je visoka brončana figura žene, mala skulptura gole djevojčice s pletenicama, opisana kao „jugoslavenska“, te skulpturu dvoje djece'. Dobio je i 19 litografija slavnog umjetnika Marca Chagalla iz serije „Biblija“.
TMZ ne otkriva detalje o skulpturi koja potječe iz Jugoslavije, no Kirk Douglas početkom studenog 1964. godine posjetio je beogradsku Filmsku akademiju, kako bi održao predavanje, a zatim se sastao i sa Titom, pa je moguće da.je tom prigodom dobio ili kupio skulpturu gole djevojčice s pletenicama. Douglas je tijekom posjeta Beogradu tada imao posebnu želju, kako je kasnije napisao u memoarima, upoznati Josipa Broza, kojeg je izuzetno cijenio.
Budući da mu američki i engleski ambasadori u Beogradu nisu mogli osigurati susret s Brozom, sam je uzeo telefon i nazvao Ured predsjednika. Već sutradan po njega je došao avion. Kako je Tito bio u Sloveniji, našli su se na Bledu, gdje su u ugodnom razgovoru, kako Douglas piše u memoarima, proveli puna tri sata. U njegovoj vili u Ljubljani pili su vino i pričali, ponajviše o vesternima koje je Josip Broz obožavao. Gledao je sve u kojima je Douglas glumio, a najviše mu se sviđao 'Obračun kod O.K. Korala'.
- Tito je bio majstor kompromisa. Uvijek me fasciniralo kako je uspijevao balansirati različite interese u zemlji koja je bila toliko etnički i politički raznolika. Sreo sam mnogo važnih ljudi, predsjednika i rukovodilaca, ali Tito je ipak nešto posebno - rekao je Douglas. Zajedno su se fotografirali ispred prepariranog medvjeda, a fotografija je obišla svijet.
Kirkov drugi sin Joel naslijedio je Oscara koji je Kirk dobio 1996. godine, a sva su djeca imala pravo odabrati memorabilije u vrijednosti do 100.000 dolara, dok je osoblju kuće bilo dopušteno uzeti predmete iz ormara Anne Douglas.
U dokumentima također stoji da će Michaelova supruga, glumica Catherine Zeta-Jones, dobiti „Klupu prijateljstva“, klupu koju je izradio John Kennedy. Unuci su naslijedili nagrade i priznanja koje je glumac zaslužio za života, a jedna od unuka dobila je velik dio nakita.
Kako javlja TMZ, Joel od suda traži imenovanje novog upravitelja zaklade koji bi zamijenio dosadašnjeg korporativnog upravitelja i ubrzao postupak upravljanja zakladom i raspodjele nasljedstva.
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