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POKLON OD TITA?

Michael Douglas od oca Kirka naslijedio je skulpturu gole djevojčice iz Jugoslavije...

Piše Magdalena Mucić,
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Michael Douglas od oca Kirka naslijedio je skulpturu gole djevojčice iz Jugoslavije...
7th Annual Legacy of Vision Gala - Los Angeles | Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL
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Ne zna se otud potječe skulptura iz Jugoslavije, no glumac je posjetio Beograd i družio se Titom, pa je moguće da ju je tom prigodom nabavio

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Kirk Douglas, pokojni otac glumca Michaela Douglasa i svekar glumice Catherine Zete-Jones, pobrinuo se da svi njegovi nasljednici budu zbrinuti nakon njegove smrti, uključujući i snahu.

TMZ je došao do dokumenata o zakladi koje su sastavili Kirk Douglas, koji je preminuo 2020. godine u 103. godini, i njegova supruga Anne Douglas, koja je preminula 2021. u 102. godini. Dokumenti detaljno navode koji su članovi obitelji naslijedili pojedine dijelove njihove goleme imovine.

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Kirk je imao četvero djece – Michaela, Erica, Joela i Petera Douglasa – a među nasljednicima su i njegovi unuci.  Prema oporuci, Michael je naslijedio 'pravokutni drveni predmet, pet vanjskih skulptura, među kojima je visoka brončana figura žene, mala skulptura gole djevojčice s pletenicama, opisana kao „jugoslavenska“, te skulpturu dvoje djece'. Dobio je i 19 litografija slavnog umjetnika Marca Chagalla iz serije „Biblija“.

TMZ ne otkriva detalje o skulpturi koja potječe iz Jugoslavije, no Kirk Douglas početkom studenog 1964. godine posjetio je beogradsku Filmsku akademiju, kako bi održao predavanje, a zatim se sastao i sa Titom, pa je moguće da.je tom prigodom dobio ili kupio skulpturu gole djevojčice s pletenicama. Douglas je tijekom posjeta Beogradu tada imao posebnu želju, kako je kasnije napisao u memoarima, upoznati Josipa Broza, kojeg je izuzetno cijenio.

Foto: United Archives/Impress, REUTERS/PIXSELL

Budući da mu američki i engleski ambasadori u Beogradu nisu mogli osigurati susret s Brozom, sam je uzeo telefon i nazvao Ured predsjednika. Već sutradan po njega je došao avion. Kako je Tito bio u Sloveniji, našli su se na Bledu, gdje su u ugodnom razgovoru, kako Douglas piše u memoarima, proveli puna tri sata. U njegovoj vili u Ljubljani pili su vino i pričali, ponajviše o vesternima koje je Josip Broz obožavao. Gledao je sve u kojima je Douglas glumio, a najviše mu se sviđao 'Obračun kod O.K. Korala'.

- Tito je bio majstor kompromisa. Uvijek me fasciniralo kako je uspijevao balansirati različite interese u zemlji koja je bila toliko etnički i politički raznolika. Sreo sam mnogo važnih ljudi, predsjednika i rukovodilaca, ali Tito je ipak nešto posebno - rekao je Douglas. Zajedno su se fotografirali ispred prepariranog medvjeda, a fotografija je obišla svijet.

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Kirkov drugi sin Joel naslijedio je Oscara koji je Kirk dobio 1996. godine, a sva su djeca imala pravo odabrati memorabilije u vrijednosti do 100.000 dolara, dok je osoblju kuće bilo dopušteno uzeti predmete iz ormara Anne Douglas.

U dokumentima također stoji da će Michaelova supruga, glumica Catherine Zeta-Jones, dobiti „Klupu prijateljstva“, klupu koju je izradio John Kennedy. Unuci su naslijedili nagrade i priznanja koje je glumac zaslužio za života, a jedna od unuka dobila je velik dio nakita.

Kako javlja TMZ, Joel od suda traži imenovanje novog upravitelja zaklade koji bi zamijenio dosadašnjeg korporativnog upravitelja i ubrzao postupak upravljanja zakladom i raspodjele nasljedstva.

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