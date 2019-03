'Michael i ja vjenčali smo se kada sam imao deset godina...'

Nakon smrti kralja popa, Michaela Jacksona, zloglasne priče o imanju Neverland počele su izlaziti na vidjelo. Njegova bivša pomoćnica Adriana McManus (56) koja je godinama radila na spomenutom ranču nedavno je progovorila o životu popularnog pjevača i njegovim navikama.

- Michael Jackson bio je predator pedofil koji je zlostavljao desetke djece, snimao susrete s njima te video snimke čuvao u tajnoj knjižnici skrivenoj na svom ranču Neverland - ispričala je McManus te nastavila.

Foto: CBS screenshot

- Bilo je puno vazelina na Neverlandu, jako puno u Michaelovoj spavaćoj sobi. Nisam ga ništa ispitivala jer je on bio moj šef, i bila sam tamo da obavljam svoj posao. U kući su postojale brojne tematske prostorije u kojima se družio s djecom, poput ružičaste sobe, željeznička soba, vojnička soba - rekla je Adrian. Navodno su dječaci pokojnog pjevača najviše posvećivali za vrijeme vikenda, kupali se s njim goli u jacuzziju, a on bi ih za to vrijeme držao za ruke i ljubio.

Nedavno se oglasio i James Safechuck (30), muškarac za kojeg se Michael Jackson 'oženio' kad je imao samo deset godina.

U novom dokumentarcu 'Leaving Neverland: Michael Jackson and me', James je progovorio o životu s kraljem popa na zloglasnom imanju.

- Imali smo ceremoniju vjenčanja u spavaćoj sobi. Bilo je lijepo. Poklonio mi je prsten s nizom dijamanata - prisjeća se James kojem je Jackson navodno nakon svakog seksualnog čina poklanjao skupocjeni nakit.

Foto: CBS screenshot

- Volio sam nakit, a Michael mi je rekao da ga moram nekako zaslužiti. Odlazili smo u draguljarnice i pravili se kako isprobavamo nakit na meni jer imama male ruke, slične ženskima - ispričao je James. James i Michael upoznali su se 1987. godine na snimanju reklame 'Pepsi', a seksualno zlostavljanje počelo je nekoliko mjeseci nakon toga.

- Michael je vrhunski manipulator. U to vrijeme bili smo baš jako zaljubljeni i kad nisam bio s njim mislio sam na njega. Zvao bi me na telefon, dolazio k meni na druženje i vodio me u shopping. Bio sam jako uzbuđen zbog toga - otkriva u dokumentarcu.