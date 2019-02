Zloglasnom imanju 'Neverland' spustili cijenu za 448 mil. kuna

Ranč Michaela Jacksona, popularni 'Neverland' nakon pjevačeve smrti stavljen je na prodaju. Impozantno imanje koje se proteže na gotovo 1100 hektara, a nalazi se izvan Sante Barbare u Kaliforniji, prije četiri godine držalo je cijenu od 640 milijuna kuna.

Imanje je godinama na lošem glasu zbog optužbi da je pjevač tamo zlostavljao djecu, a zbog toga nije bilo ni zainteresiranih kupaca. U međuvremenu, tvrtka za upravljanje fondovima 'Colony Capital' kojoj je po darovnom ugovoru pripalo imanje obnovila je 'Neverland'. Više nema zabavnog parka, a ranč je vratio originalan naziv 'Sycamore Valley Ranch' kako se zvao 80-ih prije nego što ga je kupio Jackson.

Četiri godine poslije, ranč je ponovno stavljen na prodaju, ali ovaj put za čak 70 posto manju cijenu. Cijena po kojoj se trenutno ranč prodaje iznosi 192 milijuna kuna, što je za 70 posto niža cijena od prvotne. Spomenuta tvrtka 2016. godine spustila je cijenu na 435 milijuna kuna, no svejedno nije bilo zainteresiranih.

Kralj popa 'Neverland' je kupio 1987. godine za 124 milijuna kuna, a u njemu je živio 15 godina. Nakon oslobađajuće presude za zlostavljanje dječaka 2005., koje je navodno učinio upravo na imanju, više se nikad nije vratio.

- Michael Jackson bio je predator pedofil koji je zlostavljao desetke djece, snimao susrete s njima te video snimke čuvao u tajnoj knjižnici skrivenoj na svom ranču Neverland - izjavila je nedavno bivša pomoćnica Jacksona, Adrian McManus (56), piše Daily Mail.

- Bilo je puno vazelina na Neverlandu, jako puno u Michaelovoj spavaćoj sobi. Nisam ga ništa ispitivala jer je on bio moj šef, i bila sam tamo da obavljam svoj posao. U kući su postojale brojne tematske prostorije u kojima se družio s djecom, poput ružičaste sobe, željeznička soba, vojnička soba - rekla je Adrian. Navodno su dječaci pokojnog pjevača najviše posvećivali za vrijeme vikenda, kupali se s njim goli u jacuzziju, a on bi ih za to vrijeme držao za ruke i ljubio.

Adrian je objasnila da je bila zavedena Michaelovim manipulacijama te da ga se bojala. Michael je potrošio milijune dolara na najbolje odvjetnike, privatne detektive kako bi zaštitio svoju sliku u javnosti.

Na imanju su i poslije preuređenja ostali košarkaški i teniski teren, bazen i kinodvorana. Šuška se da je pokojni pjevač na održavanje ranča u godini trošio 22 milijuna kuna, a na njemu se Elizabeth Taylor udala za Larryja Fortenskyja 1991. godine